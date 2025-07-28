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Украинские театры ушли на каникулы, завершив 2024–2025 театральный сезон. Чем он запомнился и какие спектакли показывали чаще всего? Национальные и коммунальные театры подвели итоги сезона по просьбе Forbes Ukraine.
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«Театральный сезон 2024–2025 засвидетельствовал настоящий бум», – говорит художественный руководитель Ивано-Франковского драмтеатра им. Ивана Франко Ростислав Держипильский. В 2024 году, по данным YouControl, театр удвоил выручку до 35,3 млн грн, а в I квартале 2025-го заработал еще 16,7 млн грн – на 70% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
С осени 2024-го до лета 2025-го – столько длится сезон в театрах – команда франковского драмтеатра сыграла 332 показа более чем для 100 000 зрителей. Почти половина билетов – свыше 45 000 – обеспечили два спектакля: «Гуцулка Ксеня» и «Гуцульская свадьба». На третьем месте – постановка «Коляда та й плєс… ізпрежди віка…», которую франковцы играют два месяца во время рождественских праздников. Ее посмотрели почти 11 500 зрителей.
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