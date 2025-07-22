Романтическое фэнтези «Мавка. Настоящий миф» от Film.ua выйдет в кино в марте 2026 года. Создатели самой кассовой ленты в истории Украины – анимационной «Мавка. Лесная песня», собравшей в мировом прокате почти $20 млн, – представят полнометражный фильм для аудитории в возрасте 12+. На что они ставят в этот раз?

Восемь лет работы и почти 190 млн грн понадобилось команде Film.ua Group, чтобы создать самый кассовый фильм в истории Украины – «Мавка. Лесная песня». Мультфильм собрал около $20 млн в мировом прокате, по данным компании. Три года спустя Мавка возвращается: в марте 2026-го выходит романтическое фэнтези с мифической героиней в главной роли.

Бюджет «Мавка. Настоящий миф» в 4,5 раза меньше, чем у мультфильма. Без затрат на маркетинг производство обойдется в $1 млн, говорит и. о. СЕО Film.ua Group Сергей Созановский.