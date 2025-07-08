Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Событие года в индустрии моды. Бренд Ruslan Baginskiy захватил универмаг Galeries Lafayette. Почему это важно?

Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes
Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

3 хв читання

Руслан Багінський Galeries Lafayette /Ruslan Baginskiy

Украинский бренд Ruslan Baginskiy захватил главный универмаг Франции Galeries Lafayette. Почему это выдающееся событие для украинской фэшн-индустрии? Фото Ruslan Baginskiy

Дизайнер Руслан Багинский мечтал о сотрудничестве с универмагом Galeries Lafayette с тех пор, как впервые увидел Париж. 8 июля 2025-го его мечта сбылась. На главном универмаге Франции – сине-желтый баннер с брендом Ruslan Baginskiy, внутри магазин, поп-ап и витрины от украинского дизайнера. Почему это событие уже называют историческим для украинской моды?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Манекены, напоминающие героев с картин Казимира Малевича. Рядом – витрина, посвященная уникальной технике лозоплетения из села Иза в Закарпатье. В следующем окне – розовая широкополая шляпа с подписью Ruslan Baginskiy.

В разгар недели Высокой моды в Париже в главном универмаге Франции Galeries Lafayette открылась необычная выставка. Ее автор – украинский дизайнер Руслан Багинский, 35. Его известный бренд головных уборов празднует десятилетие и отмечает это сотрудничеством с Galeries Lafayette.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні