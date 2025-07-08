Дизайнер Руслан Багинский мечтал о сотрудничестве с универмагом Galeries Lafayette с тех пор, как впервые увидел Париж. 8 июля 2025-го его мечта сбылась. На главном универмаге Франции – сине-желтый баннер с брендом Ruslan Baginskiy, внутри магазин, поп-ап и витрины от украинского дизайнера. Почему это событие уже называют историческим для украинской моды?

Манекены, напоминающие героев с картин Казимира Малевича. Рядом – витрина, посвященная уникальной технике лозоплетения из села Иза в Закарпатье. В следующем окне – розовая широкополая шляпа с подписью Ruslan Baginskiy.

В разгар недели Высокой моды в Париже в главном универмаге Франции Galeries Lafayette открылась необычная выставка. Ее автор – украинский дизайнер Руслан Багинский, 35. Его известный бренд головных уборов празднует десятилетие и отмечает это сотрудничеством с Galeries Lafayette.