Дизайнер Руслан Багінський мріяв про співпрацю із універмагом Galeries Lafayette з тих пір, як уперше побачив Париж. 8 липня 2025-го його мрія здійснилась. На головному універмагу Франції – синьо-жовтий банер із брендом Ruslan Baginskiy, всередині – магазин, поп-ап та вітрини від українського дизайнера. Чому цю подію вже називають історичною для української моди?

Манекени, що нагадують героїв з картин Казимира Малевича. Поруч – вітрина, присвячена унікальній техніці лозоплетіння із села Іза на Закарпатті. У наступному вікні – рожева широкопола шляпа із підписом Ruslan Baginskiy.

У розпал тижня Високої моди у Парижі у головному універмагу Франції, Galeries Lafayette, відкрилась незвичайна виставка. Її автор – український дизайнер Руслан Багінський, 35. Його відомий головними уборами бренд святкує десятиріччя і відзначає його співпрацею із Galeries Lafayette.

«Хотів, щоб вітрини розповідали про культурне походження продукту, – цитує Багінського пресслужба бренду. – Звідси ідея формату вуличної виставки – історії, яка говорить про Україну і красу, яку треба зберегти».

Спільний проєкт із Galeries Lafayette складається зпоп-апу, магазину, банеру Ruslan Baginskiy площею у 140 м² на фасаді та дизайну 12 вітрин універмагу. Від затвердження ідеї до відкриття пройшло три місяці, каже Багінський.

«Я уявляв цей проєкт з моменту, коли вперше приїхав у Париж і побачив Galeries Lafayette, – додає дизайнер. – Повторював це команді із сезону в сезон, поки все не сталося».

Колаборація із Galeries Lafayette включає оздоблення 12 вітрин універмагу.

Щороку Galeries Lafayette приймає 37 мільйонів відвідувачів, 60% з них – іноземці, за інформацією Fashion Network. У 2025-му прогнозований виторг універмагу складе €2 млрд, зазначає видання з посиланням на члена правління Galeries Lafayette Артура Лемуана. Ruslan Baginskiy фінансових результатів не розкриває.

Багінський – один із найпопулярніших українських дизайнерів за кордоном. У 2024-му дизайнер уже співпрацював із Galeries Lafayett – відкрив в універмазі літній поп-ап. У 2023‐му у концертному турі Renaissance, який відвідали понад 1,6 млн людей, співачка Бейонсе виступала у срібному капелюшку Ruslan Baginskiy. За інформацією на офіційному сайті бренду він представлений у рітейлерах 27 країн.

«В Україні є група всесвітньо відомих дизайнерів. Багінський – №1», – казав Forbes дизайнер Іван Фролов.

Колаборація Багінського та Galeries Lafayette триватиме з 8 липня по 25 серпня 2025 року. «Щодня вітрини бачитимуть тисячі людей, – цитує реліз Багінського. – Ми віримо в мову культури, а кожна вітрина в центрі міста – наш голос».

Чому цей проєкт важливий і для бренду, і для української моди?

Як Ruslan Baginskiy «захопив» найбільший французький універмаг

Вперше в історії української моди бренд реалізував тейковер такого масштабу, йдеться у пресрелізі Ruslan Baginskiy. Це дійсно так? «Здається, ніколи в історії я не бачила нічого подібного», – каже співзасновниця бренду Gunia Project Марія Гаврилюк.

«Для мене це подія року в фешн-індустрії», – додає співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська. Досягнення Ruslan Baginskiy – усі 12 головних вітрин Galeries Lafayette – безпрецедентне для українських брендів, говорить вона.

«Galeries Lafayette – центральний універмаг всієї Європи, – додає співзасновниця UFW. – Вітрини цього універмагу – меседж, там нічого не буває просто так».

Подія підносить Ruslan Baginskiy на рівень найвідоміших світових брендів, вважає Данилевська. Galeries Lafayette регулярно співпрацює із модними брендами – наприклад, на зимові свята в універмазі відкрилась інсталяція Dior. У 2024 році група Christian Dior відзвітувала про виторг €85 млрд. А навесні 2023 року універмаг «захопив» французький бренд Jacquemus, прикрасивши його скульптурами і встановивши інсталяції у вітринах.

Корнер Ruslan Baginskiy в Galeries Lafayette Вітрини Ruslan Baginskiy в Galeries Lafayette Фото Ruslan Baginskiy Вітрини Ruslan Baginskiy в Galeries Lafayette Вітрини Ruslan Baginskiy в Galeries Lafayette Попап-магазин Ruslan Baginskiy в Galeries Lafayette Попередній слайд Наступний слайд

Гаврилюк звертає увагу на комунікацію Ruslan Baginskiy: бренд акцентує увагу на автентичних мистецьких техніках та Україні. Багінський долучив до співпраці над проєктом сучасних українських митців та майстрів: вони працювали над килимом для зони магазину, сервізом, манекенами і кольоровою палітрою.

«Ця колаборація має стати класним пушем уваги до бренду і продажів», – переконана Гаврилюк.

Багінський отримав досвід досвід співпраці із великим бізнесом. Навіть за найдрібніший процес відповідає окрема людина, описує дизайнер. «Не передати словами, скільки десятків сторінок французькою ми вичитали в процесі», – згадує він. Але водночас кожен у команді Galeries Lafayette був готовий до компромісів заради результату.

«Наш бізнес лише на шляху до системності, але нам імпонує ідея, що гнучкість потрібна навіть у дуже регульованій структурі, – каже Багінський. – Інакше пропускаєш можливості для розвитку».

Який момент співпраці запамʼятався дизайнеру найбільше? Перший дзвінок із Galeries Lafayette, у якому універмаг запропонував спільний проєкт.

«Це був знак визнання світовим ком‘юніті: жоден інший бренд аксесуарів не отримував такої можливості, – каже Багінський. – Жоден незалежний нефранцузький бренд не мав усіх вітрин, поп-апу і магазину в Galeries Lafayette».