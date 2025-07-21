Основатель пекарни Good Bread from Good People Владислав Малащенко ищет пути спасения предприятия, особенность которого в трудоустройстве людей с ментальной инвалидностью. После восьми лет работы компания переживает кризис из-за нехватки средств. Если преодолеть его не удастся, пекарню ожидают сокращение и закрытие. Как этого избежать?

Инклюзивная пекарня Good Bread from Good People, где работают 43 человека с ментальной инвалидностью, может прекратить работу, сообщили 15 июля на Facebook-странице предприятия. Средств не хватало всегда, но в последнее время пекарня жила на деньги, которые получила еще в начале большой войны, рассказывает основатель Владислав Малащенко, 29. «Ресурсов осталось на три месяца», – говорит он.

Пекарне, по словам Малащенко, нужно примерно 1,5 млн грн в месяц. Зарплаты сотрудникам занимают до 80% расходов, остальное – коммунальные услуги и счета. «Зимой бывает почти 250 000 грн коммунальных в месяц», – добавляет основатель пекарни.