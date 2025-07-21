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«Треба 1,5 млн грн на місяць». Пекарні Good Bread from Good People, де працюють люди з ментальною інвалідністю, загрожує закриття. Що може її врятувати

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

пекарня Good Bread from Good People у Києві /Facebook Владислав Малащенко

Пекарня Good Bread from Good People працює у Києві з 2017 року. Їй загрожує закриття. Фото Facebook Владислав Малащенко

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Засновник пекарні Good Bread from Good People Владислав Малащенко шукає шляхи порятунку підприємства, особливість якого у працевлаштуванні людей з ментальною інвалідністю. Після восьми років роботи компанія у кризі через брак коштів. Якщо подолати її не вдасться, на пекарню чекають скорочення і закриття. Як цього уникнути?

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Інклюзивна пекарня Good Bread from Good People, де працюють 43 людини з ментальною інвалідністю, може припинити роботу, повідомили 15 липня на Facebook-сторінці підприємства. Коштів бракувало завжди, та останнім часом пекарня жила на гроші, які отримала ще на початку великої війни, розповідає засновник Владислав Малащенко, 29. «Ресурсів залишилося на три місяці», – каже він. 

Пекарні, за словами Малащенка, потрібно приблизно 1,5 млн грн на місяць. Зарплати співробітникам займають до 80% витрат, решта – комунальні послуги та рахунки. «Взимку буває майже 250 000 грн комунальних на місяць», – додає засновник пекарні. 

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