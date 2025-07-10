Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) со второй попытки нашло управляющего для бывшего «Октябрьского дворца» в Киеве. Им стала компания «Комбинат Плюс» основателя Atlas Festival Дмитрия Сидоренко. Окончательные документы подписали 10 июля, рассказал Сидоренко Forbes Ukraine. Каковы планы у него на локацию в самом центре столицы?

«Благодаря наличию укрытия и адекватной аренде Жовтневый увеличивает количество мероприятий», – говорил основатель музыкального фестиваля и клуба Atlas Дмитрий Сидоренко в конце марта. Международный центр культуры и искусств (МЦКИ) – как теперь называют «Октябрьский» – это редкая концертная площадка, чьи показатели не просели во время войны, отмечал предприниматель. Летом его компания «Комбинат Плюс» взяла локацию под управление.

Договор подписали 9 июля, согласно Prozorro. «Мы уже зашли внутрь», – сообщил Сидоренко 10 июля.