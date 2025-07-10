Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з другої спроби знайшло управителя для колишнього «Жовтневого палацу» в Києві. Ним стала компанія «Комбінат Плюс» засновника Atlas Festival Дмитра Сидоренка. Остаточні документи підписали 10 липня, розповів Сидоренко Forbes Ukraine. Які плани він має на локацію у самому центрі столиці?

«Завдяки наявності укриття та адекватній оренді Жовтневий збільшує кількість заходів», – казав засновник музичного фестивалю та клубу Atlas Дмитро Сидоренко наприкінці березня. Міжнародний центр культури та мистецтв (МЦКМ) – як тепер називають «Жовтневий» – це рідкісний концертний майданчик, чиї показники не просіли під час великої війни, зазначав підприємець. Влітку його компанія «Комбінат Плюс» взяла локацію під управління.

Договір підписали 9 липня, згідно Prozorro. «Ми вже зайшли всередину», – каже Сидоренко 10 липня.