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Дмитро Сидоренко – новий управитель Жовтневого палацу (МЦКМ) /колаж Анастасія Решетнік
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Треба не менше 10–15 млн грн інвестицій». Засновник Atlas Дмитро Сидоренко управлятиме «Жовтневим» у Києві. Навіщо це йому? Бліц

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

5 хв читання

Компанія «Комбінат Плюс» Дмитра Сидоренка виграла тендер на управління МЦКМ. Фото колаж Анастасія Решетнік

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з другої спроби знайшло управителя для колишнього «Жовтневого палацу» в Києві. Ним стала компанія «Комбінат Плюс» засновника Atlas Festival Дмитра Сидоренка. Остаточні документи підписали 10 липня, розповів Сидоренко Forbes Ukraine. Які плани він має на локацію у самому центрі столиці?

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«Завдяки наявності укриття та адекватній оренді Жовтневий збільшує кількість заходів», – казав засновник музичного фестивалю та клубу Atlas Дмитро Сидоренко наприкінці березня. Міжнародний центр культури та мистецтв (МЦКМ) – як тепер називають «Жовтневий» – це рідкісний концертний майданчик, чиї показники не просіли під час великої війни, зазначав підприємець. Влітку його компанія «Комбінат Плюс» взяла локацію під управління.

Договір підписали 9 липня, згідно Prozorro. «Ми вже зайшли всередину», – каже Сидоренко 10 липня. 

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