Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Восемь новых мест для отдыха в Украине. Гостиницы, домики и резорты от Киева до Карпат, открывающиеся в 2025-м. Цены – от 3300 грн до 50 000 грн

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes
Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes

4 хв читання

спа-готелі України /Panorama Skhidnytsya SPA Resort

Восемь новых мест для отдыха со спа, программами оздоровления и интересными активностями – в гиде Forbes Ukraine Фото Panorama Skhidnytsya SPA Resort

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:34 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:34

В июне под Одессой заработал «Аквапарк Затока», а в июле первых гостей будет принимать пятизвездочный комплекс Archotel Avenue возле Аркадии. Новые резорты появляются в Поляне и Сходнице, Пуще-Водице и среди Голосеевского леса в Киеве. Forbes Ukraine собрал восемь мест для отдыха, начавших работу в 2025-м или открывающихся вскоре. Что следует о них знать?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Panorama Skhidnytsya SPA Resort

Локация: Сходница, Львовская область

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні