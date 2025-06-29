В июне под Одессой заработал «Аквапарк Затока», а в июле первых гостей будет принимать пятизвездочный комплекс Archotel Avenue возле Аркадии. Новые резорты появляются в Поляне и Сходнице, Пуще-Водице и среди Голосеевского леса в Киеве. Forbes Ukraine собрал восемь мест для отдыха, начавших работу в 2025-м или открывающихся вскоре. Что следует о них знать?