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Forbes Digital

Де відпочити влітку? Дев'ять ненудних ідей для відпустки від Бородіної, Мазепи, Копилової та ще шістьох бізнес-лідерів

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes
Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

8 хв читання

Де провести відпустку – ідеї підприємців /колаж Анастасія Решетнік

Своїми планами на літо із Forbes поділились Ігор Мазепа, Володимир Лавренчук, Лєра Бородіна, Ольга Копилова та інші лідерки та лідери бізнесу. Фото колаж Анастасія Решетнік

Від екскурсією мідійною фермою до ретриту тиші та «традиційних» Одеси і Карпат – Forbes Ukraine попросив лідерів бізнесу поділитись ідеями літньої відпустки

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«Якщо я втомлений, роздратований, не виспався, це впливатиме на якість рішень. Підтримувати фізичне та ментальне здоровʼя – обовʼязок СЕО, який має бути прописано в посадовій інструкції», – переконаний гендиректор мережі аптек АНЦ Микола Щербина.

Відновлення лідера – його відповідальність перед собою, погоджується співзасновник мережі «Аврора» Лев Жиденко. «Без ресурсу немає ідей, немає бачення, немає енергії вести інших», – додає він. Жиденко лише вчиться «відключатись» ефективно. Цим літом він практикуватиметься у власному готелі Obriy Village на Полтавщині.

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