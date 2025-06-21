Від екскурсією мідійною фермою до ретриту тиші та «традиційних» Одеси і Карпат – Forbes Ukraine попросив лідерів бізнесу поділитись ідеями літньої відпустки

«Якщо я втомлений, роздратований, не виспався, це впливатиме на якість рішень. Підтримувати фізичне та ментальне здоровʼя – обовʼязок СЕО, який має бути прописано в посадовій інструкції», – переконаний гендиректор мережі аптек АНЦ Микола Щербина.

Відновлення лідера – його відповідальність перед собою, погоджується співзасновник мережі «Аврора» Лев Жиденко. «Без ресурсу немає ідей, немає бачення, немає енергії вести інших», – додає він. Жиденко лише вчиться «відключатись» ефективно. Цим літом він практикуватиметься у власному готелі Obriy Village на Полтавщині.