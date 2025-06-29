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Вісім нових місць для відпочинку в Україні. Готелі, будиночки та резорти від Києва до Карпат, що відкриваються у 2025-му Ціни – від 3300 до 50 000

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes
Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

4 хв читання

спа готелі України /Panorama Skhidnytsya SPA Resort

Вісім нових місць для відпочинку зі спа, програмами оздоровлення і цікавими активностями – у гіді Forbes Ukraine. Фото Panorama Skhidnytsya SPA Resort

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У червні під Одесою запрацював «Аквапарк Затока», а в липні перших гостей прийматиме п’ятизірковий комплекс Archotel Avenue біля Аркадії. Нові резорти зʼявляються у Поляні та Східниці, у Пущі-Водиці та серед Голосіївського лісу у Києві. Forbes Ukraine зібрав вісім місць для відпочинку, що почали роботу в 2025-му або відкриваються незабаром. Що варто про них знати?

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Panorama Skhidnytsya SPA Resort

Локація: Східниця, Львівська область

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