У червні під Одесою запрацював «Аквапарк Затока», а в липні перших гостей прийматиме п’ятизірковий комплекс Archotel Avenue біля Аркадії. Нові резорти зʼявляються у Поляні та Східниці, у Пущі-Водиці та серед Голосіївського лісу у Києві. Forbes Ukraine зібрав вісім місць для відпочинку, що почали роботу в 2025-му або відкриваються незабаром. Що варто про них знати?