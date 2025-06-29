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У червні під Одесою запрацював «Аквапарк Затока», а в липні перших гостей прийматиме п’ятизірковий комплекс Archotel Avenue біля Аркадії. Нові резорти зʼявляються у Поляні та Східниці, у Пущі-Водиці та серед Голосіївського лісу у Києві. Forbes Ukraine зібрав вісім місць для відпочинку, що почали роботу в 2025-му або відкриваються незабаром. Що варто про них знати?
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Panorama Skhidnytsya SPA Resort
Локація: Східниця, Львівська область
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