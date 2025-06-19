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«Реформы – это не об однократности». Президент ЕЦБ Кристин Лагард прочитала лекцию во время визита в Киев. Какие советы она дает Украине? 

Дария Дзысюк
Дария Дзысюк
Forbes

4 хв читання

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, 69, выступила 19 июня в Киеве на исследовательской конференции, организованной НБУ и Национальным банком Польши. Докладчик начала с цитирования Шевченко, но затем перешла к более неотложным вещам – подводным камням экономической и политической интеграции с Евросоюзом, а также перспективам для Украины как будущего члена ЕС. Forbes Ukraine публикует ключевые тезисы из речи Лагард, а также ее ответы на сессии Q&A

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Прямая речь Кристин Лагард сокращена и отредактирована для понятности.

Преимущества интеграции во фрагментированном мире

Начну речь со слов Тараса Шевченко. Тот писал: «В своем доме – своя сила и правда, и воля». Борьба Украины против России напоминает всей Европе эту истину. Ибо безопасность и процветание Европейского Союза зависят от нашего единства и интеграции с соседями.

Из истории ЕС можно извлечь два важных урока. Первый – углубление интеграции увеличивает выгоду, но в то же время повышает риски, если не управлять разумно. И второй – преимущества от интеграции не являются ни автоматическими, ни перманентными. Их нужно постоянно поддерживать реформами, и такими, которые ощутимо улучшали бы жизнь граждан.

Важнейший партнер ЕС – сам ЕС. Приблизительно 65% экспорта из Еврозоны идет в другие страны ЕС, а также Великобританию, Норвегию и Швейцарию. Мы главный торговый партнер Украины, 50% вашего экспорта в 2024 году было к нам.

Урок 1. Научиться управлять интеграционными рисками

Все ли в ЕС всегда шло гладко? Нет. Важно помнить, что интеграция без соответствующих реформ может принести серьезные риски, особенно для финансового сектора. Там интеграция частенько приводит к возникновению нестабильных потоков иностранного капитала. Их непропорциональное распределение усложняет различие устойчивого роста от неустойчивых излишков.

Не все страны европейского региона пострадали от кризиса 2008-го одинаково. Те, кто имел четкую политику направления иностранных инвестиций в производительные сектора и жесткую финансовую политику, относительно нормально пережили шторм.

Лагард, ЕЦБ /пресс-центр НБУ

Кристин Лагард, 69, президент Европейского центрального банка, и Сергей Николайчук, 44, заместитель главы НБУ, на конференции «Экономическая и финансовая интеграция в мире возмущений и фрагментации» в Киеве 19 июня Фото пресс-центр НБУ

Если послевоенное восстановление Украины будет проходить по плану, в течение следующего десятилетия вы можете привлечь огромные объемы иностранного капитала. Без надлежащих контрольных предохранителей рискуете использовать эти средства неэффективно. Пусть соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли станут вашими катализаторами для финансовых реформ.

Регулирование банковской системы Украины уже на 75% отвечает стандартам ЕС. Вам не следует останавливаться. Прогресс в этом деле – главное. Особенно он важен в сфере фискального управления. И здесь речь не только о соответствии внешним стандартам. Речь идет о том, чтобы каждые евро и гривня приносили пользу украинцам.

Урок 2. Какая она – постоянная интеграция?

Реформы – это не об однократности. Чтобы сохранить выгоду от них, их нужно постоянно продолжать. Это длительное путешествие, во время которого правительство может столкнуться с по крайней мере двумя большими вызовами.

Первый – когда граждане долго не испытывают эффекта от реформ, у них снижается доверие к ним и при этом к правительству. Решение – говорить с людьми. Коммуникация центральных банков обычно ориентирована на очень конкретную аудиторию. Банковский жаргон непонятен простым людям. Это нужно исправлять. Центральным банкам следует научиться расшифровывать свои профессиональные коды.

Второй вызов – структурные изменения в экономике могут со временем ослабить связь между интеграцией и экономическим сближением. Этому сближению исторически способствовала интеграция товарных рынков. Сейчас же произошло смещение, и будущее мира и ЕС в частности – за расширением сфер услуг, особенно цифровых. Мощными сервисными хабами обычно становятся крупные, богатые города. Более глубокая интеграция там не гарантирует широкого экономического сближения в пределах всего региона. Чтобы это сближение произошло, нужно инвестировать в образование, навыки и цифровизацию.

Лагард, ЕЦБ /пресс-центр НБУ

Кристин Лагард, 69, президент Европейского центрального банка Фото пресс-центр НБУ

Лучший способ поддерживать импульс реформ – признать важность общественной поддержки и сочетать улучшение управления с развитием секторов, в которых страна имеет очевидное конкурентное преимущество.

Для Украины это ее IТ-сектор. Только в 2023 году экспорт IТ-услуг из Украины достиг почти $7 млрд. Вы ежегодно выпускаете 130 000 студентов в области STEM, это больше, чем Германия и Франция.

Украинские фирмы уже производят около 7% всех жгутовых проводов, которые используются в европейских автомобилях. Вся наша отрасль сейчас ориентируется на электрокары. Это ваш шанс закрепиться как лидеру там. А также в производстве дронов, которые нашли широкое использование не только на поле боя, но и в цивильной сфере.

Соблюдайте курс институциональных реформ и адаптируйте свою экономику к новым возможностям. Только так вы сможете стать двигателем роста в европейском регионе.

Я была первым директором-распорядителем МВФ, приехавшим в Украину в 2015 году. Впоследствии стала первым президентом ЕЦБ, посетившим Украину в 2025-м. Надеюсь, что через некоторое время снова приеду в столицу, но для того, чтобы провести здесь заседание Совета Европейского Центрального Банка.

P.S. Будущее евро и реформа ЕС

Сейчас евро – вторая резервная валюта в мире, если не считать золото. Чтобы она была первой, необходимо выполнение трех предпосылок – геополитической, экономической и правовой.

На геополитической арене ЕС должен и далее демонстрировать свою готовность выступать надежным торговым партнером. У нас действует 72 двусторонних договора, это 40% международной торговли. Нужно больше? Риторический вопрос. Наша экономическая мощь состоит в том, чтобы быть инвестиционно привлекательными и иметь возможность адекватно поглощать капитал. Чему-то из этого перечня мы можем научиться у Украины.

И последнее – нравится нам это или нет, мы должны соблюдать правила международного валютного порядка. Если мы подписываем контракт, то должны его выполнять.

ЕС нуждается в другом стиле управления, я это продолжу повторять. Какого именно и как его добиться – сказать труднее. Я не эксперт, но мое видение – перейти от консенсусного принятия решений к принятию по решению большинства. Как это происходит в Управляющем совете ЕЦБ.

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