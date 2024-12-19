Реформировать систему правосудия. Офис президента разработал стратегию реформы, важной для Украины и нашего вступления в ЕС. Что она предполагает? Рассказывает заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая

Украина 33 года пытается реформировать судебную систему. Очередной шаг в этом направлении – Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на пять лет. Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая рассказывает, какие сейчас есть вызовы внедрения изменений и какую систему правосудия мы можем получить в финале

Украина пытается реформировать систему правосудия с момента обретения независимости. Многие политики построили на этом свой политический капитал, а само реформирование прошло через несколько этапов, во время которых менялись и задачи, и видение, и структура системы судов.

Реформировать судебную систему – сложный вызов. Это не просто написать, утвердить и побежать выполнять. Это сложный социальный процесс, требующий привлечения всех: всех ветвей власти, общественности, лидеров мнений, экспертов. А когда это все умножено на длительную войну и уже почти три года – полномасштабную, задача выглядит непосильной.

В то же время реформа системы правосудия является ключевым элементом на пути Украины к членству в Евросоюзе. Скорость интеграции, к которой так стремится общество, зависит от способности трансформировать эту систему.

Мы уже на полшага в этом направлении. Уже наработана Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на пять лет. Ее предложения сформированы на анализе действующей ситуации в судебной системе. Нам нужна была дорожная карта, где пошагово описан наш путь судебной реформы.

Текущее положение дел в судебной системе. Главные вызовы

Влияние войны: уничтожено или повреждено помещение судов (утрачена значительная часть материально-технической базы). Утрата и уничтожение производств, изменение территориальной подсудности судебных дел ряда судов. Увеличение количества дел, в том числе военные преступления, защита прав ветеранов войны, пострадавших в результате вооруженной агрессии, внутренне перемещенных лиц.

Общие проблемы: чрезмерная нагрузка на суды, нарушение сроков судебного разбирательства, надлежащего уровня диджитализации.

Незавершенность системы правосудия в публично-правовых спорах и системе высших специализированных судов, недостаточная функциональная эффективность органов судейского управления. Кадровые вопросы, а также обеспечение добродетели судей. Под вопросом и эффективность исполнения судебных решений.

Прокуратура/адвокатская деятельность: непрозрачность процедур доступа к адвокатской деятельности и дисциплинарных процедур, недостаточная эффективность адвокатского самоуправления, в частности, при выполнении требований закона о регулярном переизбрании руководящего состава адвокатского самоуправления. Необеспечение реализации полномочий о назначении членов Высшего совета правосудия от адвокатуры, недостаточное обеспечение гарантий осуществления и защиты профессиональных прав адвокатов.

Не завершена модернизация деятельности прокуратуры, а это влияет на эффективность выполнения прокуратурой конституционных функций, на прозрачность системы отбора прокуроров, эффективность работы органов прокурорского самоуправления и дисциплинарного производства.

Стратегические шаги

Стратегия состоит из двух блоков: развитие системы правосудия и развитие конституционного судопроизводства.

Развитие системы правосудия

Одна из главных проблем системы правосудия – кадровый вопрос. Стратегия предлагает обновить сети местных судов. Для этого планируется пилотный проект в Закарпатской области с последующим масштабированием по всей стране.

Новое, потому что этим раньше никто не занимался, ведь это последствия войны: разработка и внедрение мер по восстановлению системы правосудия на деоккупированных территориях, организация работы переходного правосудия. Да, у нас пока нет опыта, но есть алгоритмы, кадровый резерв и материально-техническое обеспечение.

Относительно независимости судебной власти и подотчетности обществу – должна быть прозрачная система определения размера судейского вознаграждения, оплаты труда работников аппаратов судов и учреждений системы правосудия.

Для коммуникации с обществом – единственная, понятная людям коммуникационная стратегия органов судебной власти.

Должно работать, а не быть на бумаге, прогрессивное, современное, альтернативное урегулирование споров (внесудебного и досудебного). Речь идет о медиации, международном арбитраже. Но нужно доработать законодательство в этой сфере.

Реформировать адвокатуру – здесь должен быть единственный экзамен в качестве допуска к профессии (цифровой). Следует пересмотреть и правила адвокатской этики. Должны проводиться независимые аудиты годовых финансовых отчетов, прозрачные и эффективные дисциплинарные процедуры.

Вся система судопроизводства нуждается в цифровизации, это уже не обсуждается, а должно быть.

В первый блок, кроме реформы судебной системы, судопроизводства, адвокатуры, добавлено реформирование юридического образования. Качественное образование – фундамент преобразований всей системы.

Следует реформировать и Школу судей, делать акценты на изучении права ЕС, внедрять административные нововведения.

Развитие конституционного судопроизводства

Автоматизация системы распределения дел, утверждение кодекса судейской этики судей Конституционного суда, определение оснований дисциплинарной ответственности судьи КСУ, усовершенствование оснований и порядка открытия производства – основные, еще не подробные направления развития конституционного судопроизводства.

Все стратегические наработки я описываю обобщенно, ведь их обсуждение продолжается, создаются площадки для построения диалога между обществом, представителями государственной власти, негосударственными организациями, ведущими стейкхолдерами.

Активно помогают специалисты Ассоциации юристов Украины, Лаборатории законодательных инициатив, Transparency International Ukraine, ZMINA, Центра прав человека, ОО «Адвокат будущего». Я вижу у всех желание сотрудничать, слушать критику, принимать замечания, вносить и реализовывать изменения.

Концепт стратегии у нас есть, есть документ, с которым можно и нужно работать, есть консолидация, а не «я туда – ты сюда», общий труд, и это очень вдохновляет. Ведь все это не только о шагах на пути к полноправному членству Украины в ЕС, но и крайне необходимая основа для украинцев, наших собственных обязательств перед украинцами относительно справедливости.