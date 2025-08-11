Национальный банк Украины ввел изменения в валютные ограничения, позволяющие бизнесу репатриировать дивиденды за 2023 год и хеджировать валютные риски через форвардные операции. Самая интересная новинка – возможность переводить дополнительные средства за границу в обмен на эквивалентные донаты на нужды ВСУ. Станут ли новые валютные послабления настоящим стимулом для бизнеса? Рассказывает глава Нацбанка Андрей Пышный

Новые смягчения валютных ограничений начали действовать с 6 августа. Пользуясь терминологией президента США Дональда Трампа, эти 74-е по счету изменения в постановление №18 мы можем назвать «Большим замечательным либерализационным пакетом».

Этот пакет большой скорее по количеству мероприятий (их сразу 11), а не по масштабу возможного влияния на международные резервы и валютный рынок. Напротив, мы пытались структурировать его так, чтобы реальные новые возможности, которые получают экономические агенты, не провоцировали значительного давления на международные резервы. Нам это удалось. И это первая причина, по которой мы этот пакет называем замечательным.

Вторая причина – последовательность. Пакет в целом и каждое его отдельное мероприятие полностью соответствует нашей Стратегии. Он последовательно расширяет возможности бизнеса, в том числе по тем направлениям, по которым мы уже начали смягчение. В то же время мероприятия учитывают приоритеты, которые мы слышим от бизнеса.

Третья причина, почему этот пакет замечательный – его инклюзивность. Он структурирован так, что в нем почти каждый участник бизнес-сообщества может найти что-нибудь для себя. Неважно, это большой бизнес или малый; экономическим агентом двигает интерес иметь валютную ликвидность за границей или захеджировать валютные риски; речь идет о частном или государственном интересе.

То есть в этом пакете реализован принцип win-win, когда выгоду получают все.

Четыре основных изменения

Разрешение на репатриацию дивидендов за 2023 год – одно из самых ожидаемых изменений.

Мы расширили временной период, по результатам работы в котором компании могут репатриировать дивиденды. До 6 августа это был период с начала 2024 года. После 6 августа – с начала 2023 года.

Общий лимит для таких операций неизменен. Это €1 млн в эквиваленте в месяц. Поэтому и давление на резервы ограничено.

Почему это важно? У тех, кто остается в Украине в период войны и работает на украинскую экономику, должна быть возможность получить хотя бы часть прибыли. В перспективе эти изменения будут способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к нашей стране и привлечению новых инвестиций.

Этим шагом НБУ фактически сигнализирует, что мы остаемся в игре, продолжаем смягчать ограничения, и наше движение последовательно.

Хеджирование валютных рисков. Во-первых, НБУ разрешил клиентам продавать валюту банкам за гривны на условиях «форвард» не только с поставкой валюты, но и без ее поставки.

Во-вторых, и это изменение более долгожданное, юридические лица и ФЛП могут не только продавать, но и покупать валюту у банков на условиях «форвард» с поставкой. Но здесь есть и предохранитель – банк может проводить такие операции только в пределах суммы, которую он выкупит на условиях «форвард» у других клиентов.

Почему это важно? В Украине действует управляемая гибкость курса, то есть курс гривны к доллару постоянно меняется. К тому же в последние месяцы курс доллара к евро очень волатилен. Бизнесу нужно хеджировать валютные риски, чтобы минимизировать потери.

Мы отреагировали на это и создали условия для того, чтобы бизнес мог защититься от валютных рисков. Да, пока такие операции можно проводить только в пределах «счетчика». Но стоит запастись терпением, это только первые шаги.

Поддержка ювелирной отрасли. НБУ дал возможность реализаторам ювелирной продукции (юридическим лицам и ФЛП) покупать банковские металлы. Условия:

ежемесячный лимит – 1/12 от совокупного объема проданных такой компанией ювелирных изделий в розничных сетях в 2021 году;

наличие договора о передаче банковских металлов изготовителю ювелирных изделий и документов, подтверждающих передачу металла изготовителю в предыдущие периоды.

Почему это важно? Наши изменения направлены на детенизацию ювелирной отрасли. На уменьшение закупок в «тени».

Ювелирная отрасль активно развивается, поскольку спрос на ее продукцию есть даже во время войны. Сырьем для этой отрасли являются банковские металлы, которые одновременно являются и валютной ценностью. Поэтому в вопросе ювелирной отрасли нам нужно было действовать «ювелирно». Мы выписали нормы так, чтобы расширить предприятиям отрасли доступ к металлам как сырью и одновременно обезопаситься от покупки металла для спекулятивных или других, не связанных с производством, целей.

Еще в 2024 году мы разрешили производителям ювелирной продукции покупать банковские металлы. После этого мы активно общались с представителями отрасли и пришли к выводу, что значительная часть продукции производится по давальческим схемам. Это когда не изготовители покупают металлы как сырье, а торговцы. Собственно, такую бизнес-модель мы учли в новом смягчении.

Стимулирующая валютная либерализация. Самое важное изменение – компании смогут перечислять больше денег за границу, если перед этим перечислили аналогичную сумму на нужды Вооруженных сил Украины.

Доступные операции, которые компании могут осуществлять сверх ограничения, – те же, что и для инвестиционного лимита. Включая репатриацию дивидендов, которую мы добавили в перечень с 6 августа.

Кроме дивидендов, это:

расчеты за «старый» импорт ;

; возврат предоплаты, полученной до 23 февраля 2022 года;

выполнение обязательств по «старым» внешним кредитам;

внешним кредитам; финансирование зарубежных представительств.

Лимит для таких операций равняется сумме, которую компания задонатила с 7 июля 2025 года на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку ВСУ. Средствами с него распоряжаются Силы обороны, а НБУ ежемесячно отчитывается о состоянии счета.

Почему это важно? В этом кейсе выгоду получают и государство, и бизнес. Компании имеют дополнительные возможности, чтобы перевести за границу средства, когда это действительно очень нужно. Государство получает дополнительное финансирование оборонки.

Да, на первый взгляд, эти возможности для бизнеса стоят не очень дешево. Но для тех, кто правильно понимает ответственность бизнеса и привык без всяких дополнительных стимулов поддерживать наши Вооруженные силы, цена дополнительных возможностей вряд ли будет слишком тягостной.

Важно, что переводы могут осуществляться только за счет собственной валюты, поэтому влияние на валютный рынок минимально.

Я не буду останавливаться подробно на всех изменениях, которые мы приняли, о них можно прочитать в релизе или постановлении.

Шаги к дальнейшей либерализации ограничений

Во-первых, валютная либерализация – в фокусе НБУ. Дальнейшая работа будет также проходить по двум направлениям: смягчение ограничений на общих условиях и стимулирующая либерализация.

Тайминг, как всегда, будет определяться формированием предпосылок – нам нужно сохранять международные резервы и устойчивость валютного рынка. Продолжим активный диалог с бизнесом, чтобы учитывать самые неотложные потребности и согласовывать их с нашими возможностями.

Во-вторых, чтобы мы могли и дальше либерализовать ограничения, принципиально важно, чтобы экспортная выручка возвращалась своевременно. Именно поэтому НБУ в сотрудничестве с правительством постоянно принимает меры, чтобы стимулировать возврат экспортной выручки в страну и предотвращать непроизводительный отток капитала через другие каналы.

Мы внимательно следим за тем, чтобы валютный надзор обеспечивался должным образом. Насыщение Украины объемами валютной выручки и должное отношение к полученным возможностям – это, в том числе, ответственность бизнеса.