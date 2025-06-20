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Парламент поддержал законопроект, перезагружающий систему публично-частного партнерства (ПЧП). Его цель – привлечь бизнес к совместным проектам с государством. Обновленный документ упрощает процедуру подачи заявок, снижает порог стоимости проектов до €5,5 млн и позволяет привлекать международные гранты. Заинтересует ли это бизнес?
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Парламент 19 июня принял в целом законопроект о публично-частном партнерстве (ПЧП). «Цель – изменить имеющийся инструмент, который сейчас существует только на бумаге», – говорит глава экономического комитета Верховной Рады и один из авторов документа Дмитрий Наталуха («Слуга народа»).
Базовый закон о ПЧП был принят еще в 2010 году, но с тех пор такие проекты не стали массовыми в стране. Проблема – имеющийся механизм был сложным и не рассчитан на малые проекты.
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