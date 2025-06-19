Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7508 про вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства. Про це повідомив народний депутат, один із авторів проєкту Дмитро Наталуха 19 червня. За документ проголосували 256 депутатів. Уряд розраховує залучити у найближчі роки до $1 млрд інвестицій у конкретні проєкти.

Деталі

За словами Наталухи, закон відкриває реальні можливості для повоєнної відбудови громад і територій, що постраждали внаслідок війни.

Документ формує сучасну рамку для розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) і дозволяє залучати приватні інвестиції і грантові кошти до відновлення державних і комунальних обʼєктів.

Згідно із документом, тепер реалізація таких проєктів можлива й на локальному рівні: об’єднані громади, малі міста та села зможуть швидше запускати ініціативи у співпраці з бізнесом або міжнародними донорами.

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що після ухвалення документу в Україні інфраструктура зможе будуватись чи відновлюватися не за принципом «усе з бюджету», а в партнерстві – з бізнесом та з донорами. «На основі публічно-приватного партнерства. Так — як це відбувається у світі. Хоча концепт ППП в Україні існує вже давно, але за весь час у нас було укладено лише два великі концесійні договори», – заявила урядовиця.

Завдяки змінам до законодавства уряд розраховує, що механізм нарешті запрацює і принесе у найближчі роки до $1 млрд інвестицій у конкретні проєкти. Насамперед, це можуть бути такі сфери: порти, лікарні, муніципальні об’єкти.

Ключові зміни

Закон дозволяє запровадити гібридну модель публічно-приватного партнерства, у якій поєднується бюджет, гранти від наших міжнародних партнерів й приватне фінансування. Маленькі громади тепер зможуть реалізовувати проєкти без дорогих техніко-економічних обґрунтувань – достатньо концепту. А державні компанії – запускати ППП без зайвої бюрократії. Держава отримає право запускати спрощену процедуру для проєктів відновлення: у медицині, транспорті, енергетиці, освіті, соціальних послугах. Вона діятиме під час воєнного стану та ще 7 років після – для проєктів будь-якого розміру. Закон вводить додаткові гарантії для інвесторів (наприклад, щодо стабільності умов договору), а також оновлює понад 30 секторальних законів. Тепер ППП зможе запрацювати у тих сферах, де раніше це було майже неможливо через юридичні бар’єри – наприклад, в медицині, освіті, культурі, транспорті чи житловому господарстві.

Контекст

Загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії зросла до $524 млрд з $486 млрд, свідчать дані Світового банку, Організації Обʼєднаних Націй, Європейської комісії та уряду України. Нова оцінка вища на 8% порівняно з останнім звітом рік тому. Згідно з RDNA4, яка охоплює втрати, понесені протягом майже трьох років – з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року, – прямі збитки в Україні зросли до $176 млрд, порівняно зі $152 млрд в RDNA3 у лютому 2024 року.