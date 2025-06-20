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Десяток зацікавлених. Рада підтримала оновлену модель публічно-приватного партнерства. Чи готовий бізнес вкладатися у бізнес із державою?

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

3 хв читання

ППП, закон, Рада, бізнес /колаж Анастасія Савеленко

Рада підтримала оновлену модель публічно-приватного партнерства Фото колаж Анастасія Савеленко

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Парламент підтримав законопроєкт, який перезавантажує систему публічно-приватного партнерства (ППП). Його мета – залучити бізнес до спільних проєктів із державою. Оновлений документ спрощує процедуру подачі заявок, знижує поріг вартості проєктів до €5,5 млн і дозволяє залучати міжнародні гранти. Чи зацікавить це бізнес?

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Парламент 19 червня ухвалив у цілому законопроєкт про публічно-приватне партнерство (ППП). «Мета – змінити наявний інструмент, який зараз існує лише на папері», – каже голова економічного комітету Верховної Ради та один з авторів документа Дмитро Наталуха («Слуга народу»). 

Базовий закон про ППП був прийнятий ще у 2010 році, але з того часу такі проєкти не стали масовими в країні. Проблема – наявний механізм був складний і не розрахований на малі проєкти. 

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