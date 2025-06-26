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Увеличение долга, экономия и даже штрафы для водителей. Правительство предлагает увеличить бюджет на 450 млрд грн. На что их потратят?

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

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Бюджет, гроші, уряд /Shutterstock

Правительство предлагает увеличить бюджет на 450 млрд грн. Фото Shutterstock

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Правительство предлагает увеличить расходы госбюджета почти на 450 млрд грн, львиную долю которых – потратить на Силы обороны. Покрыть эти расходы чиновники намерены за счет внутреннего долга и перевыполнения доходов. На что именно Кабмин планирует направить дополнительные сотни миллиардов и когда Рада рассмотрит законопроект? Разбор Forbes Ukraine

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25 июня Кабмин принял изменения в государственный бюджет, которые в первую очередь предполагают увеличение расходов государства на оборону. Больше всего получит Минобороны – 311 млрд грн. Документ должен еще получить поддержку парламента.

За пять месяцев этого года из бюджета на оборону и безопасность потратили около 1 трлн грн. «Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, выделили на армию и безопасность на 34% больше средств», – объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль потребность в увеличении расходов в своем Telegram-канале.

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