Акции европейских оборонных компаний подскочили после заявлений Трампа о войне в Украине

Александр Пикало
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Изготовление танка Leopard 2A7 /Getty Images

Изготовление танка Leopard 2A7 Фото Getty Images

Акции европейских оборонных компаний выросли в среду утром благодаря последним заявлениям президента США Дональда Трампа по поводу конфликта в Украине. Об этом пишет CNBC.

  • Европейский индекс аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx Europe Aerospace and Defense Index поднялся на 1,1%. Акции шведской Saab выросли на 5%, немецкий производитель деталей для танков Hensoldt прибавил 4,5%, а шведская технологическая оборонная фирма MilDef Group выросла на 3,4%. Акции Rheinmetall выросли почти на 2%.
  • В то же время европейские акции открылись со снижением, общеевропейский индекс Stoxx 600 понизился на 0,5%.

Контекст

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина способна вернуть все свои территории, оккупированные Россией, что свидетельствует о значительном изменении его позиции.

«Я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза может бороться и ПОБЕДИТЬ, вернув всю территорию Украины в ее начальных границах», – написал он в своем посту на платформе Truth Social. «Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, в частности НАТО, возвращение начальных границ, с которых началась эта война, вполне реально», – добавил он. Трамп также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где выразил поддержку странам НАТО по сбыту российских самолетов, нарушающих их воздушное пространство.

Зеленский в интервью Fox News положительно оценил заявление Трампа. «Немножко удивило, но приятно. Он показал, что хочет поддерживать Украину до конца», – сказал президент.

