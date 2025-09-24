Акции европейских оборонных компаний выросли в среду утром благодаря последним заявлениям президента США Дональда Трампа по поводу конфликта в Украине. Об этом пишет CNBC.
Подробности
- Европейский индекс аэрокосмической и оборонной промышленности Stoxx Europe Aerospace and Defense Index поднялся на 1,1%. Акции шведской Saab выросли на 5%, немецкий производитель деталей для танков Hensoldt прибавил 4,5%, а шведская технологическая оборонная фирма MilDef Group выросла на 3,4%. Акции Rheinmetall выросли почти на 2%.
- В то же время европейские акции открылись со снижением, общеевропейский индекс Stoxx 600 понизился на 0,5%.
Контекст
23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина способна вернуть все свои территории, оккупированные Россией, что свидетельствует о значительном изменении его позиции.
«Я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза может бороться и ПОБЕДИТЬ, вернув всю территорию Украины в ее начальных границах», – написал он в своем посту на платформе Truth Social. «Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, в частности НАТО, возвращение начальных границ, с которых началась эта война, вполне реально», – добавил он. Трамп также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где выразил поддержку странам НАТО по сбыту российских самолетов, нарушающих их воздушное пространство.
Зеленский в интервью Fox News положительно оценил заявление Трампа. «Немножко удивило, но приятно. Он показал, что хочет поддерживать Украину до конца», – сказал президент.
