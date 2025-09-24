Акції європейських оборонних компаній зросли в середу вранці завдяки останнім заявам президента США Дональда Трампа щодо конфлікту в Україні. Про це пише CNBC .

Деталі

Європейський індекс аерокосмічної та оборонної промисловості Stoxx Europe Aerospace and Defense Index піднявся на 1,1%. Акції шведської Saab зросли на 5%, німецький виробник деталей для танків Hensoldt додав 4,5%, а шведська технологічна оборонна фірма MilDef Group зросла на 3,4%. Акції Rheinmetall зросли на майже 2%.

Водночас європейські акції загалом відкрилися зі зниженням, загальноєвропейський індекс Stoxx 600 знизився на 0,5%.

Контекст

23 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна здатна повернути всі свої території, окуповані Росією, що стало значною зміною його позиції.

«Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу може боротися і ПЕРЕМОГТИ, повернувши всю територію України в її початкових кордонах», – написав він у своєму пості на платформі Truth Social. «З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО, повернення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним», – додав він. Трамп також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де висловив підтримку країнам НАТО щодо збиття російських літаків, які порушують їхній повітряний простір.

Зеленський в інтерв’ю Fox news позитивно оцінив заяву Трампа. «Трошки здивувало, але приємно. Він показав, що хоче підтримувати Україну до кінця», – сказав президент.