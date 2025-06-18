Підрозділ безпілотних транспортних засобів Amazon.com Inc. – Zoox – відкрив свій перший завод із серійного виробництва роботаксі, що стало важливим кроком на шляху до запуску комерційної служби роботаксі, яка буде конкурувати з Waymo і Tesla, пише Reuters .

Ключові факти

Завод у Хейворді, Каліфорнія, може збирати більше 10 000 автомобілів на рік при повній потужності, хоча Zoox не розкриває початкові виробничі цілі. Компанія очікує, що завод створить сотні робочих місць у регіоні у міру свого зростання.

Zoox проводить тестування в різних містах США з більш ніж 20 транспортними засобами та планує запустити комерційні послуги в Лас-Вегасі цього року, а потім у Сан-Франциско, де він прагне розширити зони діяльності.

Наразі оператор проводить випробування в районі SoMa (South of Market) у Сан-Франциско і розраховує незабаром розпочати обслуговувати пасажирів.

«Це розширення, а також очікуваний попит, коли поїздки відкриються для широкої публіки, і додаткові виходи на ринок найближчими роками виправдовують це збільшення виробництва роботаксі», – йдеться у заяві Zoox.

Контекст

Комерційний запуск зіштовхне Zoox із підрозділом Alphabet Inc. Waymo, який роками експлуатує безпілотні таксі та розширюється по всій країні, та Tesla Ілона Маска, яка планує запустити свою платну послугу роботаксі 22 червня.

Zoox схожий на шатл і не має керма або педалей, у нього чотири сидіння, повернутих всередину таксі. Це контрастує з операторами на кшталт Waymo, які модернізують наявні автомобілі за допомогою камер, датчиків та інших технологій. Tesla планує запустити свою службу роботаксі із позашляховиками Model Y, оснащеними програмним забезпеченням для самостійного водіння. Компанія також має намір представити спеціально розроблений двомісний Cybercab без ручного управління.