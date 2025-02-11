Американская СourtAvenue купила долю украинского разработчика ИИ-ботов BotsCrew

Американская компания CourtAvenue приобрела контрольный пакет акций BotsCrew – украинского стартапа по созданию кастомизированных чат-ботов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Forbes Ukrainе сообщила пресс-служба BotsCrew.

Ключевые факты

«Это мощный сигнал для нашей экосистемы, особенно потому, что в этом соглашении нет ни одного «дисконта» на то, что мы находимся в Украине», – цитируется в сообщении пресс-службы соучредитель и СЕО BotsCrew Назар Гембара.

Сумму сделки компания не разглашает. Переговоры о покупке BotsCrew продолжались с мая 2024 года.

BotsCrew разрабатывает решения в направлениях здравоохранения, электронной коммерции, путешествий, государственного сектора и автоматизации процессов, в основном для американских и европейских клиентов. Среди них – туристический оператор Virgin Holidays, автопроизводитель Honda, производитель пищевых продуктов Mars, спортивная федерация FIBA.

Контекст

Американская CourtAvenue создает ИИ-решения. Среди ее клиентов – автопроизводитель Kia, производитель электроники Epson, производитель компьютеров Dell, военная авиация US Air Force. CourtAvenue занимает 58-е место среди частных компаний с самым быстрым ростом в рейтинге Inc. 5000.

Основатели BotsCrew – львовяне Максим Гладыш, Назар Гембара и Олег Пилипчак – создали первый чат-бот в 2016-м. В настоящее время компания состоит из 60 сотрудников. Главный офис расположен во Львове. Топ-менеджмент и всю команду в Украине сохраняют с планом расширения в течение 2025-го.