Американська СourtAvenue купила частку українського розробника ШІ-ботів BotsCrew

Американська компанія CourtAvenue придбала контрольний пакет акцій BotsCrew – українського стартапу зі створення кастомізованих чат-ботів на основі штучного інтелекту (ШІ). Про це Forbes Ukrainе повідомила пресслужба BotsCrew.

Ключові факти

«Це потужний сигнал для нашої екосистеми, особливо тому, що в цій угоді немає жодного «дисконту» на те, що ми знаходимося в Україні», – цитується у повідомленні пресслужби співзасновник і СЕО BotsCrew Назар Гембара.

Cуму угоди компанія не розголошує. Переговори про покупку BotsCrew тривали із травня 2024-го.

BotsCrew розробляє рішення у напрямах охорони здоровʼя, електронної комерції, подорожей, державного сектору та автоматизації процесів, здебільшого для американських і європейських клієнтів. Серед них – туристичний оператор Virgin Holidays, автовиробник Honda, виробник харчових продуктів Mars, спортивна федерація FIBA тощо.

Контекст

Американська CourtAvenue створює ШІ-рішення. Серед її клієнтів – автовиробник Kia, виробник електроніки Epson, виробник компʼютерів Dell, військова авіація US Air Force тощо. CourtAvenue посідає 58-ме місце серед приватних компаній із найшвидшим ростом у рейтингу Inc. 5000.

Засновники BotsCrew – львівʼяни Максим Гладиш, Назар Гембара та Олег Пилипчак – створили першого чат-бота у 2016-му. Нині компанія складається з 60 співробітників. Головний офіс розташований у Львові. Топменеджмент та всю команду в Україні зберігають із планом на розширення протягом 2025-го.