Американская оборонная компания Raytheon увеличивает инвестиции в европейское производство систем противовоздушной обороны, в частности ракет Patriot, NASAMS и переносных зенитных комплексов Stinger, а также планирует сотрудничество с Украиной. Об этом рассказал Том Лалиберти, руководитель подразделения наземных и противовоздушных систем Raytheon, в интервью Euractiv 19 июня.

Подробности

Несмотря на европейские стремления уменьшить зависимость от американских поставщиков, спрос на Patriot остается рекордным, со сроками ожидания поставок более 10 лет. Среди ключевых заказчиков – Германия и Швейцария.

Производство усугубляет дефицит компонентов, в частности для двигателей GEM-T и боевых частей. Германия и Испания являются приоритетными для расширения из-за наличия важных предприятий в цепи поставок.

В Украине Raytheon стремится не только поставлять ПВО, но и привлекать местную промышленность к их производству и обслуживанию. Компания возобновила производство Stinger из-за высокого спроса, вызванного войной в Украине, и планирует продолжать его даже после появления нового перехватчика NGSRI.

В Германии Raytheon совместно с MDBA Deutschland инвестирует в мощности, чтобы к 2028-2030 годам удвоить производство ракет-перехватчиков. Кроме того, Raytheon обслуживает Patriot и вместе с норвежской Kongsberg производит NASAMS.

Для поддержки европейской оборонной промышленности компания готова к гибкому сотрудничеству, в частности через совместные предприятия и смену ролей, где европейские партнеры могут играть более активную роль, чем ранее.

Контекст

RTX Corporation, созданная в апреле 2020-го путем слияния Raytheon Company и United Technologies, является мировым лидером в сфере авиации, космоса и обороны. В июле 2023 года компания сменила название на RTX, разместив головной офис в Арлингтоне, штат Вирджиния.

RTX объединяет три ключевых подразделения: Pratt & Whitney, производящую авиационные двигатели для гражданских и военных самолетов (выручка в 2024-м – около $28 млрд); Collins Aerospace, специализирующуюся на авионике, интерьерных системах и послепродажном обслуживании; и Raytheon, фокусирующуюся на системах ПВО, ракетах, радарах, беспилотниках и кибербезопасности.

В 2024 году RTX получила выручку в $80,7 млрд, чистую прибыль в $4,8 млрд и свободный денежный поток в $4,5 млрд, при этом 59% доходов пришлось на оборонный сектор. Компания насчитывает более 186 000 сотрудников в более чем 50 странах, включая 57 000 инженеров, а бэклог заказов составил $218 млрд, из которых $125 млрд – в коммерческой авиации и $93 млрд – в обороне.

RTX активно развивает ракетные системы и ПВО, в частности Patriot, Tomahawk, Javelin, Stinger, а также дроновые технологии (Coyote) и лазерные системы для борьбы с БПЛА. В сегменте радаров и сенсорики компания предлагает передовые AESA-радары (APG-63, APG-79), наземные системы Sentinel и X-Band, а также системы раннего предупреждения. Кроме того, RTX инвестирует в кибербезопасность, системы связи, разведки и управления боем (C2ISR).