Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение частному предприятию «Укрпалетсистем», оператору сети автозаправочных станций (АЗС) UPG, на получение контроля путем получения в аренду 34 АЗС сетей ANP и «Авиас» на Житомирщине, входивших в компании группы «Приват». Об этом идет речь в сообщении комитета от 6 ноября.

Подробности

В частности, в оренду передано 34 АЗС от 10 компаний группы «Приват» – ООО «Альбиленд», «Вертикс-молл», «Энджел кэпитал», «Корсо таун», «Лайк инвест», «Перспектива про», «Скай проект», «Нафтапрайм», «Ньюпорт холдинг» и «Тарос групп».

Контекст

В течение июля–октября 2025 года АМКУ уже предоставлял разрешение «Укрпалетсистем» на приобретение контроля путем аренды 349 АЗС, ранее работавших под брендами ANP и «Авиас».

Как сообщил основатель группы компаний UPG Владимир Петренко редактору-основателю Forbes Ukraine Владимиру Федорину во время форума «Энергия бизнеса» 24 октября, к концу прошлого месяца количество заправок сети выросло до 436 АЗС, и компания полностью сосредоточена на том, чтобы UPG стала абсолютным лидером на топливном рынке Украины.

«Наш потенциал в топливном секторе еще далеко не исчерпан. В ближайшие 5–6 лет мы сосредоточимся на развитии сети и инфраструктуры. После этого, возможно, рассмотрим новые направления», – сказал он.

Петренко считает оптимальным соотношение доходов от горючего и нетопливных продаж 60 на 40, и, по его словам, компания уже близка к этому показателю.

«Через пять лет я вижу сеть UPG нового поколения – это уже не просто заправки, а комфортные хабы с ресторанами, магазинами, зонами отдыха», – поделился планами основатель UPG. Компания развивается за счет собственных инвестиций, хотя открыта для партнерств, основой остается реинвестирование прибыли. Детальнее о том, как компании удалось увеличить сеть в пять раз, и ее планах на будущее читайте в материале Forbes Ukraine.