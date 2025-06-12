Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании FTD Investments LTD приобрести контрольный пакет (более 50%) ООО «Болоховский Солар Парк 1» и ООО «Болоховский Солар Парк 2», занимающихся производством электроэнергии на солнечных электростанциях в Житомирской области. Об этом говорится в решении АМКУ от 12 июня.