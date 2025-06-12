Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании FTD Investments LTD приобрести контрольный пакет (более 50%) ООО «Болоховский Солар Парк 1» и ООО «Болоховский Солар Парк 2», занимающихся производством электроэнергии на солнечных электростанциях в Житомирской области. Об этом говорится в решении АМКУ от 12 июня.
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Подробности
- FTD Investments LTD (г. Лимасол, Кипр) получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО «Болоховский Солар Парк 1», обеспечивающего контроль над 50% голосов в высшем органе управления компании.
- По информации YouControl, кипрская FTD Investments LTD владеет 50,02% уставного фонда ООО «Ф.Т.Д.» (574,730 млн грн), а конечными бенефициарами являются украинские бизнесмены Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев, имеющие по 50% доли.
- Они также известны как основатели сети «Фокстрот» – одного из крупнейших в Украине ритейлеров электроники и бытовой техники.
- Конечным бенефициаром ООО «Болоховский Солар Парк 1» (уставный капитал 200,294 млн грн) и ООО «Болоховский Солар Парк 2» (231,491 млн грн), зарегистрированных в Житомире, являются гражданин Литвы Мартинкенас Кестусис.
Контекст
19 ноября 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала ООО «Болоховский Солар Парк 1» и ООО «Болоховский Солар Парк 2» лицензии на производство электроэнергии на СЭС мощностью 14,764 МВт и 18,591 МВт в Житомирской области.
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