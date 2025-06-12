Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії FTD Investments LTD придбати контрольний пакет (понад 50%) ТОВ «Болохівський Солар Парк 1» і ТОВ «Болохівський Солар Парк 2», які займаються виробництвом електроенергії на сонячних електростанціях у Житомирській області. Про це йдеться в рішенні АМКУ від 12 червня.
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Деталі
- FTD Investments LTD (м. Лімасол, Кіпр) отримала дозвіл на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Болохівський Солар Парк 1», що забезпечує контроль над 50% голосів у вищому органі управління компанії.
- За інформацією YouControl, кіпрська FTD Investments LTD володіє 50,02% статутного фонду ТОВ «Ф.Т.Д.» (574,730 млн грн), а кінцевими бенефіціарами є українські бізнесмени Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев, які мають по 50% частки.
- Вони також відомі як засновники мережі «Фокстрот» – одного з найбільших в Україні ритейлерів електроніки та побутової техніки.
- Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Болохівський Солар Парк 1» (статутний капітал 200,294 млн грн) і ТОВ «Болохівський Солар Парк 2» (231,491 млн грн), зареєстрованих у Житомирі, є громадянин Литви Мартінкенас Кестусіс.
Контекст
19 листопада 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ТОВ «Болохівський Солар Парк 1» та ТОВ «Болохівський Солар Парк 2» ліцензії на виробництво електроенергії на СЕС потужністю 14,764 МВт і 18,591 МВт, розташованих на земельних ділянках Юрівської селищної ради Любарського району Житомирської області.
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