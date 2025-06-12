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АМКУ схвалив купівлю засновниками «Фокстроту» двох СЕС у Житомирській області

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії FTD Investments LTD придбати контрольний пакет (понад 50%) ТОВ «Болохівський Солар Парк 1» і ТОВ «Болохівський Солар Парк 2», які займаються виробництвом електроенергії на сонячних електростанціях у Житомирській області. Про це йдеться в рішенні АМКУ від 12 червня.

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Деталі 

  • FTD Investments LTD (м. Лімасол, Кіпр) отримала дозвіл на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Болохівський Солар Парк 1», що забезпечує контроль над 50% голосів у вищому органі управління компанії.
  • За інформацією YouControl, кіпрська FTD Investments LTD володіє 50,02% статутного фонду ТОВ «Ф.Т.Д.» (574,730 млн грн), а кінцевими бенефіціарами є українські бізнесмени Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев, які мають по 50% частки. 
  • Вони також відомі як засновники мережі «Фокстрот» – одного з найбільших в Україні ритейлерів електроніки та побутової техніки.
  • Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Болохівський Солар Парк 1» (статутний капітал 200,294 млн грн) і ТОВ «Болохівський Солар Парк 2» (231,491 млн грн), зареєстрованих у Житомирі, є громадянин Литви Мартінкенас Кестусіс.

Контекст 

19 листопада 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ТОВ «Болохівський Солар Парк 1» та ТОВ «Болохівський Солар Парк 2» ліцензії на виробництво електроенергії на СЕС потужністю 14,764 МВт і 18,591 МВт, розташованих на земельних ділянках Юрівської селищної ради Любарського району Житомирської області.

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