Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії FTD Investments LTD придбати контрольний пакет (понад 50%) ТОВ «Болохівський Солар Парк 1» і ТОВ «Болохівський Солар Парк 2», які займаються виробництвом електроенергії на сонячних електростанціях у Житомирській області. Про це йдеться в рішенні АМКУ від 12 червня.