АРМА анонсирует продажу активов почти на 820 млн грн, большая часть – российского происхождения

Агентство по розыску и менеджменту активов анонсирует реализацию арестованных активов, оцененных в 819,92 млн грн, из которых 212,01 млн грн составляют таможенные платежи, сообщила пресс-служба АРМА. Средства от реализации пойдут в бюджет и на закупку военных облигаций.

Ключевые факты

Наибольшую долю в общей стоимости составляют активы российского происхождения – окатыши, глиноземы и брикеты железной руды. Они совокупно оцениваются более чем в 593 млн грн.

Подлежат реализации окатыши железной руды российского происхождения объемом 14 673 т, размещенные в 215 железнодорожных вагонах, оценочной стоимостью 25,9 млн грн.

Среди активов глинозем российского происхождения объемом 6228 т в 90 железнодорожных вагонах на сумму 72,61 млн грн.

Брикеты железной руды российского происхождения объемом 50 148,716 т, оценены в 494,9 млн грн.

В список активов вошли древесина сосны (1093 бревен) общим объемом 471,5475 куб.м на 0,8 млн грн, бытовые вещи (438 единиц) стоимостью 3,3 млн грн, а еще электрооборудование Asic Bitman Antminer (538 единиц) на 0,5 млн грн.

Реализация будет происходить через электронную систему «Прозорро.Продажи», все заинтересованные лица смогут принять участие в торгах.

Оценку активов проводит независимый оценщик, выбираемый организатором реализации.

Контекст

Недавно АРМА объявила, что впервые реализует 494 земельных участка, а также верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника в Закарпатской области. Земля была оценена на общую стоимость 1,1 млрд грн. Общая площадь земли, выставляемая АРМА на продажу, составляет 460 га.

Земельные участки расположены в Закарпатской области на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Гуклывый и пгт Воловец.

На «Прозорро.Продажи» уже продолжаются аукционы по реализации коллекции картин экс-нардепа Виктора Медведчука. О картинах Медведчука, в частности янтарной Оксане Марченко, Forbes подробно рассказывал ранее.