АРМА анонсує продаж активів на майже 820 млн грн, більша частина – російського походження 

Агентство з розшуку та менеджменту активів анонсує реалізацію арештованих активів, оцінених у 819,92 млн грн, з яких 212,01 млн грн становлять митні платежі, повідомила пресслужба АРМА. Кошти з реалізації підуть до бюджету та на закупівлю військових облігацій.
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Ключові факти
- Найбільшу частку в загальній вартості становлять активи російського походження – окатиші, глинозем та брикети залізної руди. Вони сукупно оцінюються в понад 593 млн грн.
- Підлягають реалізації окатиші залізної руди російського походження обʼємом 14 673 т, розміщені у 215 залізничних вагонах, оціночною вартістю 25,9 млн грн.
- Серед активів глинозем російського походження обʼємом 6228 т у 90 залізничних вагонах на суму 72,61 млн грн.
- Брикети залізної руди російського походження обʼємом 50 148,716 т, оцінені в 494,9 млн грн.
- До переліку активів увійшли деревина сосни (1093 колод) загальним обʼємом 471,5475 куб.м на 0,8 млн грн, побутові речі (438 одиниць) вартістю 3,3 млн грн, а ще електрообладнання Asic Bitman Antminer (538 одиниць) на 0,5 млн грн.
- Реалізація відбуватиметься через електронну систему «Прозорро.Продажі», всі зацікавлені особи зможуть взяти участь у торгах.
- Оцінку активів проводить незалежний оцінювач, якого обирає організатор реалізації.
Контекст
Нещодавно АРМА оголосило, що вперше реалізує 494 земельні ділянки, а також верхню й нижню станції гірськолижного витягу у Закарпатській області. Землю було оцінено на загальну вартість 1,1 млрд грн. Загальна площа землі, яка виставляється АРМА на продаж, становить 460 га.
Земельні ділянки розташовані в Закарпатській області на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, с. Гукливий та смт Воловець.
На «Прозорро.Продажі» вже тривають аукціони з реалізації колекції картин екснардепа Віктора Медведчука. Про картини Медведчука, зокрема бурштинову Оксану Марченко, Forbes детально розповідав раніше.
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