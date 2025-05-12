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AstraZeneca уступила HSBC статус самой дорогой компании Великобритании после заявления Трампа о ценах на лекарства

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Котировки AstraZeneca снизились на 5,8% на торгах 12 мая. /Getty Images

Котировки AstraZeneca снизились на 5,8% на торгах 12 мая. Фото Getty Images

AstraZeneca 12 мая лишилась статуса самой дорогой публичной компании Великобритании после того, как заявления президента США Дональда Трампа о снижении цен на лекарства повлекли за собой падение акций фармпроизводителей во всем мире, пишет Bloomberg.

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Подробности

  • Котировки AstraZeneca снизились на 5,8% на торгах в понедельник, а ее рыночная капитализация упала примерно до 154 млрд фунтов стерлингов ($203 млрд). Компания уступила этот показатель банку HSBC, который сейчас оценивается в 156 млрд фунтов стерлингов.
  • В последние недели акции европейских фармкомпаний в целом дешевеют. Трамп также планирует ввести пошлины на импорт лекарств.
  • В прошлом месяце гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что пошлины – не самый лучший способ регулирования фармацевтической отрасли.
  • В то же время HSBC заявляет, что пошлины существенно не повлияют на его деятельность. В апреле банк объявил о новой программе выкупа акций, несмотря на нестабильную геополитическую ситуацию, которая оказывает давление на мировую экономику и финансовые рынки.

Контекст

11 мая президент США Дональд Трамп анонсировал подписание «одного из самых выдающихся в истории» указов, который должен снизить цены на лекарства в США на 30–80%. Трамп отметил, что его возмущает, почему американцы платят за те же лекарства, произведенные теми же компаниями, в 5–10 раз больше, чем в других странах. Фармацевтические компании готовятся к противостоянию: против инициативы резко выступила лоббистская организация PhRMA.

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