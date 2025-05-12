Трамп хочет заставить фармкомпании снизить цены на лекарства в США на 30–80%

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание «одного из самых выдающихся в истории» указов, который должен снизить цены на лекарства в США на 30–80%. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social. Фармацевтические компании готовятся к противостоянию: против инициативы резко выступила лоббистская организация PhRMA, пишет Financial Times .

Подробности

Трамп отметил, что его возмущает, почему американцы платят за те же лекарства, произведенные теми же компаниями, в 5–10 раз больше, чем в других странах.

«Мы сделаем то, что правильно, то, за что демократы боролись годами. Я с радостью объявляю, что завтра в 9:00 в Белом доме я подпишу один из самых важных указов в истории США. Цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты снизятся почти мгновенно на 30–80%», – заявил Трамп.

Он добавил, что для других стран цены вырастут, что, по его словам, будет способствовать «выравниванию глобального фармацевтического рынка». Трамп также отметил, что этот указ позволит существенно сократить расходы американцев на здравоохранение и сэкономить для бюджета США триллионы долларов.

Трамп ожидает сопротивления со стороны фармацевтической отрасли на фоне анонсированного указа о снижении цен на лекарства, пишет FT. Он заявил, что не позволит фарминдустрии влиять на его решение, даже несмотря на ее финансовую поддержку инаугурации.

«Вклады на предвыборную кампанию могут творить чудеса, но не со мной и не с Республиканской партией», – написал он в соцсети Truth Social.

Против инициативы резко выступила лоббистская организация PhRMA. В своем заявлении она подвергла критике любое государственное регулирование цен как «вредное для американских пациентов» и призвала обратить внимание на роль посредников в завышении стоимости препаратов.

PhRMA и другие отраслевые объединения ранее уже подавали в суд на администрацию Трампа за аналогичные попытки ограничить цены, что заставило Белый дом Джо Байдена отказаться от этих планов. Однако администрация Байдена позже реализовала схожий подход через Закон о снижении инфляции, позволивший вести переговоры относительно цен на 10 ключевых препаратов. Ожидается, что это позволит сэкономить около $100 млрд в течение 10 лет.

Популярне Категория Рейтинги Дата Сегодня 50 лучших работодателей страны

Контекст

Во время своего первого президентского срока Трамп пытался привязать цены на лекарства в США к уровню, оплачиваемому другими странами. Его администрация представила международную программу референтного ценообразования, которая, по подсчетам, могла сэкономить налогоплательщикам более $85 млрд за семь лет. Однако суд заблокировал эту инициативу.

Пять лет назад администрация Трампа прогнозировала, что новый подход позволит существенно сократить годовые расходы на медикаменты, превышающие $400 млрд.

В течение нескольких лет Трамп неоднократно выражал недовольство нехваткой отечественного фармацевтического производства и обещал принять меры для его возвращения.

8 апреля этого года Трамп заявил о намерении ввести «большие» пошлины на импорт фармпродукции. По его словам, такой шаг должен побудить компании переносить производство в США.