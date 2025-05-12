Трамп хочет заставить фармкомпании снизить цены на лекарства в США на 30–80%

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание «одного из самых выдающихся в истории» указов, который должен снизить цены на лекарства в США на 30–80%. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social. Фармацевтические компании готовятся к противостоянию: против инициативы резко выступила лоббистская организация PhRMA, пишет Financial Times.
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- Трамп отметил, что его возмущает, почему американцы платят за те же лекарства, произведенные теми же компаниями, в 5–10 раз больше, чем в других странах.
- «Мы сделаем то, что правильно, то, за что демократы боролись годами. Я с радостью объявляю, что завтра в 9:00 в Белом доме я подпишу один из самых важных указов в истории США. Цены на рецептурные лекарства и фармацевтические препараты снизятся почти мгновенно на 30–80%», – заявил Трамп.
- Он добавил, что для других стран цены вырастут, что, по его словам, будет способствовать «выравниванию глобального фармацевтического рынка». Трамп также отметил, что этот указ позволит существенно сократить расходы американцев на здравоохранение и сэкономить для бюджета США триллионы долларов.
- Трамп ожидает сопротивления со стороны фармацевтической отрасли на фоне анонсированного указа о снижении цен на лекарства, пишет FT. Он заявил, что не позволит фарминдустрии влиять на его решение, даже несмотря на ее финансовую поддержку инаугурации.
- «Вклады на предвыборную кампанию могут творить чудеса, но не со мной и не с Республиканской партией», – написал он в соцсети Truth Social.
- Против инициативы резко выступила лоббистская организация PhRMA. В своем заявлении она подвергла критике любое государственное регулирование цен как «вредное для американских пациентов» и призвала обратить внимание на роль посредников в завышении стоимости препаратов.
- PhRMA и другие отраслевые объединения ранее уже подавали в суд на администрацию Трампа за аналогичные попытки ограничить цены, что заставило Белый дом Джо Байдена отказаться от этих планов. Однако администрация Байдена позже реализовала схожий подход через Закон о снижении инфляции, позволивший вести переговоры относительно цен на 10 ключевых препаратов. Ожидается, что это позволит сэкономить около $100 млрд в течение 10 лет.
Контекст
Во время своего первого президентского срока Трамп пытался привязать цены на лекарства в США к уровню, оплачиваемому другими странами. Его администрация представила международную программу референтного ценообразования, которая, по подсчетам, могла сэкономить налогоплательщикам более $85 млрд за семь лет. Однако суд заблокировал эту инициативу.
Пять лет назад администрация Трампа прогнозировала, что новый подход позволит существенно сократить годовые расходы на медикаменты, превышающие $400 млрд.
В течение нескольких лет Трамп неоднократно выражал недовольство нехваткой отечественного фармацевтического производства и обещал принять меры для его возвращения.
8 апреля этого года Трамп заявил о намерении ввести «большие» пошлины на импорт фармпродукции. По его словам, такой шаг должен побудить компании переносить производство в США.
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