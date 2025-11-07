Возле временно оккупированной Запорожской АЭС 7 ноября была введена локальная остановка огня, чтобы отремонтировать резервную линию электропередач 330 кВ, которая обеспечивала питание станции. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Подробности

Утром 7 ноября у поврежденного участка линии «Ферросплавная-1» начали разминирование и подготовительные работы. Непосредственно возобновление линии запланировано на 8 ноября.

В МАГАТЭ подчеркивают, что это обеспечит станции доступ к двум линиям электропередачи после ремонта линии «Днепровская» 750 кВ, проведенного в прошлом месяце.

Восстановление резервной линии «Ферросплавная-1» имеет критическое значение для стабилизации ядерной безопасности на ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ, постоянно находящаяся на станции, будет осуществлять мониторинг ремонтных работ.

Контекст

Россия оккупировала Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года – станция работает под контролем оккупантов. С сентября 2022 года на объекте постоянно присутствует миссия МАГАТЭ. Украина требует полного вывода российских войск со станции. Россия исключает идею создания демилитаризованной зоны на ЗАЭС.

В сентябре этого года Путин заявил о готовности РФ к сотрудничеству с США и Украиной по Запорожской АЭС. По его словам, «если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими коллегами, мы можем даже втроем поработать на Запорожской атомной станции». В то же время еще в марте россияне утверждали, что ЗАЭС является российским ядерным объектом, и передача контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна.

30 октября массированный комбинированный удар России по украинской энергетической инфраструктуре привел к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защищенности страны (по данным МАГАТЭ).

Сейчас ЗАЭС подключена только к одной внешней линии электроснабжения.