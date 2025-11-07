Біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС 7 листопада запровадили локальне припинення вогню, щоб відремонтувати резервну лінію електропередач 330 кВ, яка забезпечувала живлення станції. Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Деталі

Зранку 7 листопада поблизу пошкодженої ділянки лінії «Феросплавна-1» розпочали розмінування та підготовчі роботи. Безпосередньо відновлення лінії заплановано на 8 листопада.

У МАГАТЕ підкреслюють, що це забезпечить станції доступ до двох ліній електропередач після ремонту лінії «Дніпровська» 750 кВ, проведеного минулого місяця.

Відновлення резервної лінії «Феросплавна-1» має критичне значення для стабілізації ядерної безпеки на ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на станції, здійснюватиме моніторинг ремонтних робіт.

Контекст

Росія окупувала Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року – з того часу станція працює під контролем окупантів. З вересня 2022 року на обʼєкті постійно присутня місія МАГАТЕ. Україна вимагає повного виведення російських військ зі станції. Росія відкидає ідею створення демілітаризованої зони на ЗАЕС.

У вересні цього року Путін заявив про готовність РФ до співпраці зі США та Україною щодо Запорізької АЕС. За його словами, «якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з американськими колегами, ми можемо навіть утрьох попрацювати на Запорізькій атомній станції». Водночас ще в березні росіяни стверджували, що ЗАЕС є російським ядерним обʼєктом, і передача контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможлива.

30 жовтня масований комбінований удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захищеності країни (за даними МАГАТЕ).

Наразі ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання.