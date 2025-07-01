Украинский бизнес в июне сохранил оценки экономической активности на уровне мая, говорится в сообщении НБУ. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался на отметке 50,0 (50,8 – в мае 2025 года, 43,6 – в июне 2024-го).

Подробности

Положительное влияние оказали стабильное энергоснабжение, устойчивый потребительский спрос, международная финансовая поддержка и сезонные факторы. Однако бизнес сдерживают обстрелы инфраструктуры, рост расходов на сырье, оплату труда, топливо, дефицит кадров, курсовые и инфляционные ожидания.

Торговые компании оказались наиболее оптимистичными, повысив секторальный индекс до 52,0 (50,3 – в мае 2025 года, 46,4 – в июне 2024 года). Они прогнозируют рост товарооборота и закупок, а также более медленное сокращение товарных остатков, хотя торговая маржа, вероятно, уменьшится.

Промышленные предприятия пятый месяц подряд сохраняют положительные оценки благодаря спросу и стабильной энергетике, с секторальным индексом 50,4 (51,1 – в мае 2025 года, 45,5 – в июне 2024 года). Ожидается рост производства и заказов, но прогнозы относительно экспортных заказов и запасов сырья остаются сдержанными.

Строительные компании оценили результаты на уровне 50,4 (51,5 – в мае 2025 года, 43,0 – в июне 2024 года), опираясь на спрос и благоприятные погодные условия. Они прогнозируют рост объемов строительства, заказов и закупок сырья, но ожидают замедления роста стоимости подрядных услуг.

Сфера услуг ухудшила оценки из-за роста расходов на топливо и дефицита кадров, снизив секторальный индекс до 48,3 (50,9 – в мае 2025 года, 39,7 – в июне 2024 года). Объемы услуг останутся стабильными, но ожидания относительно новых заказов ослабли.

Промышленность, торговля и сфера услуг сохраняют высокие ожидания роста цен на сырье и продукцию, в то время как строители прогнозируют их снижение. Что касается занятости, все секторы ожидают сокращения штата, особенно в строительстве.

Контекст

С 4 по 23 июня 2025 года проведен ежемесячный опрос 579 предприятий. Из них 42,0% представляют промышленность, 25,7% – сферу услуг, 26,3% – торговлю, 6,0% – строительство. По размеру: 28,2% – крупные предприятия, 25,9% – средние, 45,9% – малые.

Среди респондентов 31,1% осуществляют экспорт и импорт, 9,3% – только экспорт, 18,0% – только импорт, 41,6% не занимаются внешнеэкономической деятельностью.

Результаты опроса отражают исключительно мнения руководителей предприятий, а не позицию Национального банка.

Индекс ожиданий деловой активности – инструмент оперативного анализа экономических тенденций. Он базируется на оценках предприятиями реального сектора изменений их деятельности по сравнению с предыдущим месяцем.