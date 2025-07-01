Український бізнес у червні зберіг оцінки економічної активності на рівні травня, йдеться у повідомленні НБУ. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився на позначці 50,0 (50,8 – у травні 2025 року, 43,6 – у червні 2024-го).

Деталі

Позитивний вплив мали стабільне енергопостачання, стійкий споживчий попит, міжнародна фінансова підтримка та сезонні фактори. Проте бізнес стримують обстріли інфраструктури, зростання витрат на сировину, оплату праці, пальне, дефіцит кадрів, курсові та інфляційні очікування.

Торговельні компанії виявилися найоптимістичнішими, підвищивши секторальний індекс до 52,0 (50,3 – у травні 2025 року, 46,4 – у червні 2024 року). Вони прогнозують зростання товарообороту й закупівель, а також повільніше скорочення товарних залишків, хоча торговельна маржа, ймовірно, зменшиться.

Промислові підприємства п’ятий місяць поспіль зберігають позитивні оцінки завдяки попиту та стабільній енергетиці, із секторальним індексом 50,4 (51,1 – у травні 2025 року, 45,5 – у червні 2024 року). Очікується зростання виробництва й замовлень, але прогнози щодо експортних замовлень і запасів сировини залишаються стриманими.

Будівельні компанії оцінили результати на рівні 50,4 (51,5 – у травні 2025 року, 43,0 – у червні 2024 року), спираючись на попит та сприятливі погодні умови. Вони прогнозують зростання обсягів будівництва, замовлень і закупівель сировини, але очікують сповільнення зростання вартості підрядних послуг.

Сфера послуг погіршила оцінки через зростання витрат на пальне та дефіцит кадрів, знизивши секторальний індекс до 48,3 (50,9 – у травні 2025 року, 39,7 – у червні 2024 року). Обсяги послуг залишаться стабільними, але очікування щодо нових замовлень послабилися.

Промисловість, торгівля та сфера послуг зберігають високі очікування зростання цін на сировину й продукцію, тоді як будівельники прогнозують їхнє зниження. Щодо зайнятості, всі сектори очікують скорочення штату, особливо в будівництві.

Контекст

З 4 по 23 червня 2025 року проведено щомісячне опитування 579 підприємств. З них 42,0% представляють промисловість, 25,7% – сферу послуг, 26,3% – торгівлю, 6,0% – будівництво. За розміром: 28,2% – великі підприємства, 25,9% – середні, 45,9% – малі.

Серед респондентів 31,1% здійснюють експорт та імпорт, 9,3% – лише експорт, 18,0% – лише імпорт, 41,6% не займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Результати опитування відображають виключно думки керівників підприємств, а не позицію Національного банку України.

Індекс очікувань ділової активності – інструмент для оперативного аналізу економічних тенденцій. Він базується на оцінках підприємствами реального сектора змін їхньої діяльності порівняно з попереднім місяцем.