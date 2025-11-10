Суд в Лондоне обязал Коломойского и Боголюбова оплатить ПриватБанку более $3 млрд

Высокий суд Англии принял решение, согласно которому бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны выплатить более $3 млрд возмещения ущерба и судебных издержек до 24 ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба банка 10 ноября.
- Основная сумма, которую должны уплатить бизнесмены, составляет $1,76 млрд. Еще $1,19 млрд начислено в виде процентов, а $99,6 млн – как авансовый платеж для покрытия расходов банка.
- Суд отклонил прошение Коломойского и Боголюбова о разрешении на апелляцию и приостановлении исполнения решения. Денежные средства должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года. В случае неуплаты ПриватБанк приступит к процессу принудительного взыскания за счет активов, находящихся под арестом с 2017 года.
- Судья Трауэр отметил, что позиции ответчиков были «неправдоподобными и построенными на сознательной лжи», а попытка Боголюбова дистанцироваться от мошенничества – «глубоко обманчивая и недобросовествная».
- В банке заявили, что решение подтверждает обоснованность многолетних судебных усилий, направленных на привлечение бывших собственников к ответственности за масштабное мошенничество.
История суда в Лондоне
В декабре 2016 года Нацбанк признал ПриватБанк неплатежеспособным, после чего был национализирован – акции банка получил Кабмин. Причина – отрицательное значение регулятивного капитала.
По оценке компании Kroll, мошеннические действия бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в течение 10 лет до национализации привели к убыткам минимум на $5,5 млрд. Примерно столько же государство потратило на спасение банка.
Главная схема заключалась в работе в так называемом режиме пылесоса – ПриватБанк привлекал депозиты у клиентов, а кредитовал в основном компании, связанные с акционерами.
После национализации новый менеджмент ПриватБанка подал ряд исков в иностранные суды с требованием к Коломойскому и Боголюбову вернуть выведенные из банка средства.
В Высоком суде Лондона сумма иска составила $1,951 млрд, но вместе с процентами она увеличилась более чем в два раза. В этом же суде ПриватБанк добился всемирного ареста активов Коломойского и Боголюбова.
Подобные иски ПриватБанк подал в США, Израиле и Кипре. Общая сумма претензий к бывшим собственникам в зарубежных юрисдикциях превышает $10 млрд.
Выведенные из банка средства могли быть использованы для приобретения активов за границей. Так, американские правоохранители возбудили дело против Коломойского по подозрению в отмывании средств и мошенничестве – из-за покупки недвижимости, заводов и других активов в США за выведенные из ПриватБанка деньги.
Контекст
ПриватБанк с декабря 2017 года доказывал в суде, что Коломойский и Боголюбов через подконтрольные фирмы и схемы с рециркуляцией кредитов вывели из банка $2,3 млрд, из которых $1,9 млрд в итоге не вернули.
По данным банка, 134 ничтожных соглашения между 50 заемщиками были заключены в 2013–2014 годах. По итогам, в частности, этой схемы, «дыра» в капитале ПриватБанка достигла $5,5 млрд, что и стало причиной национализации.
Среди участников схемы – три английских юрлица и одно с Британских Виргинских островов, что позволило ПриватБанку подать иск в этой юрисдикции.
Средства, которые удастся вернуть, по отчетности можно считать «возвратом ранее списанных активов», что увеличит капитал банка, писал Forbes Ukraine. Также победа в Лондоне хоть и не имеет прямого влияния на другие суды «Привата» в США, Израиле и на Кипре, но все же станет прецедентом и должна укрепить позиции банка, говорит заместитель председателя правления Sense Bank Елена Зубченко, которая в 2018–2019 годах была юридической советницей в ПриватБанке.
За первое полугодие 2025 года ПриватБанк получил рекордные 34,9 млрд грн прибыли. Победа в Лондоне может увеличить шансы приватизации.
