Суд в Лондоне обязал Коломойского и Боголюбова оплатить ПриватБанку более $3 млрд

В декабре 2016 года Нацбанк признал ПриватБанк неплатежеспособным, после чего был национализирован – акции банка получил Кабмин. Причина – отрицательное значение регулятивного капитала.

По оценке компании Kroll, мошеннические действия бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в течение 10 лет до национализации привели к убыткам минимум на $5,5 млрд. Примерно столько же государство потратило на спасение банка.

Главная схема заключалась в работе в так называемом режиме пылесоса – ПриватБанк привлекал депозиты у клиентов, а кредитовал в основном компании, связанные с акционерами.

После национализации новый менеджмент ПриватБанка подал ряд исков в иностранные суды с требованием к Коломойскому и Боголюбову вернуть выведенные из банка средства.

В Высоком суде Лондона сумма иска составила $1,951 млрд, но вместе с процентами она увеличилась более чем в два раза. В этом же суде ПриватБанк добился всемирного ареста активов Коломойского и Боголюбова.

Подобные иски ПриватБанк подал в США, Израиле и Кипре. Общая сумма претензий к бывшим собственникам в зарубежных юрисдикциях превышает $10 млрд.

Выведенные из банка средства могли быть использованы для приобретения активов за границей. Так, американские правоохранители возбудили дело против Коломойского по подозрению в отмывании средств и мошенничестве – из-за покупки недвижимости, заводов и других активов в США за выведенные из ПриватБанка деньги.