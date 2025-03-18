Дом профсоюзов на столичном майдане Незалежности получил управляющего

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило управителя для столичного Дома профсоюзов, расположенного на майдане Незалежности, 2. Конкурс состоялся в открытом формате через систему Prozorro, говорится в сообщении пресс-службы АРМА.

Подробности

Перед объявлением конкурса на управление АРМА провело независимую оценку стоимости здания площадью более 13 892 кв. м, привлекая квалифицированного оценщика. По результатам оценки рыночная стоимость Дома профсоюзов была определена на уровне 850 млн грн.

В тендере на платформе Prozorro среди четырех участников конкурса победу завоевал консорциум «Управляющая компания «КАМпаритет» .

. Согласно условиям договора управления, 89,85% доходов от управления активом будут направлены в госбюджет. При этом независимо от финансовых результатов деятельности управляющий обязан ежемесячно перечислять в бюджет гарантированный платеж в размере 1,59 млн грн.

Контекст

Дом профсоюзов Украины – админздание, в котором находились Федерация профсоюзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел в феврале 2014 года. В течение 2016–2018 годов был полностью восстановлен частным инвестором.

Этот объект был передан в управление АРМА на основании определения Печерского райсуда Киева. Ранее АРМА обеспечило обзор актива, его независимую оценку и подготовило всю необходимую документацию для проведения конкурса.