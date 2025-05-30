Государство теряет на «тени» 800–900 млрд грн в год – Гетманцев

Теневой сектор украинской экономики составляет 800–900 млрд грн в год. Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на Forbes Money.

Ключевые факты

«30–50% экономики в тени, а есть отрасли, где более 60%, это основное препятствие для развития экономики, – добавил глава финансового комитета. – Уровень тени в странах Европы 5–7%». Новая оценка тени рассчитана в соответствии с ростом ВВП, уточнил Гетманцев.

Гетманцев отметил, что одним из источников потребности в дополнительном финансировании армии на около 400 млрд грн может стать детенизация. «Министр финансов заявил, что повышения налогов не будет, я это тоже неоднократно говорил», – добавил он.

Он ожидает, что в этом году фискальные органы имеют возможность обеспечить поступление в государственный бюджет за счет детенизации в размере $4 млрд. «Такая задача стоит перед налоговой», – говорит Гетманцев.

Глава финкомитета добавил, что детенизация – это не только о наполнении бюджета, но прежде всего о бизнесе и одинаковых правилах для всех.

Контекст

Теневая экономика влияет на экономику страны, рассказал исполняющий обязанности директора БЭБ Сергей Перхун в интервью Forbes Ukraine в сентябре прошлого года. Точную цифру потерь от тени он не назвал. «Черное зерно» и табак возглавлят рейтинг отраслей, работающих в тени, добавил он.

Министр подтвердил необходимость увеличения расходов бюджета в этом году на 400–500 млрд грн. «Надо. Но без повышения налоговых ставок», – сказал Марченко.