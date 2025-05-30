Держава втрачає на «тіні» 800-900 млрд грн на рік – Гетманцев

Тіньовий сектор української економіки складає 800-900 млрд грн рік. Про це розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев на Forbes Money.

Ключові факти

«30-50% економіки в тіні, а є галузі, де понад 60%, це основна перешкода для розвитку економіки – додав голова фінансового комітету. – Рівень тіні в країнах Європі – 5-7%». Нова оцінка тіні розрахована відповідно до зростання ВВП, уточнив Гетманцев.

Гетманцев зазначив, що одним з джерел потреби у додатковому фінансуванні армії на близько 400 млрд грн, може стати детінізація. «Міністр фінансів заявив, що підвищення податків не буде, я це також неодноразово казав», – додав він.

Він очікує, що цього року фіскальні органи мають можливість забезпечити надходження до державного бюджету коштом детінізації у розмірі $4 млрд. «Таке завдання стоїть перед податковою», – каже Гетманцев.

Голова фінкомітету додав, що детінізація – це не лише про наповнення бюджету, а насамперед, про бізнес і однакові правила для всіх.

Контекст

Тіньова економіка впливає на економіку країни, розповів виконувач обовʼязків директора БЕБ Сергій Перхун в інтерв’ю Forbes Ukraine у вересні минулого року. Точну цифру втрат він тіні він не назвав. «Чорне зерно» і тютюн посідають очолюють рейтинг галузей, які працюють в тіні, додав він.

Міністр підтвердив потребу збільшувати видатки бюджету цього року на 400-500 млрд грн. «Треба. Але без підвищення податкових ставок», – сказав Марченко.