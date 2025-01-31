Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Держбюджет у січні отримав $3,8 млрд. Основна частина – кредит за рахунок російських активів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Фінансування держбюджету України у січні 2025 року становило $3,8 млрд. Про це повідомила пресслужба Мінфіну 31 січня. Основна частина суми – умовні боргові зобовʼязання для України.

Деталі 

  • ЄС надав Україні $3,1 млрд, додатково $700 млн надійшло через випуск державних облігацій на внутрішньому ринку.
  • Кошти від ЄС є першим траншем у рамках програми ERA Loans кредитів, що будуть погашені за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Отже, витрат за позикою зазнає країна-агресор, а не Україна, пояснили у Мінфіні. 

Контекст 

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять приблизно €260 млрд. Основна частина цих активів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти використання цих резервів для підтримки військових зусиль і відновлення України.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решту $10 млрд буде розподілено між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який змінює Бюджетний кодекс та вводить поняття «умовні боргові зобов’язання», що дозволяє Україні не повертати $50 млрд G7, якщо Росія не виплатить репарації.

6 грудня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна почне отримувати перші кошти із $50 млрд від заморожених російських активів уже наступного року.

16 грудня президент Володимир Зеленський оголосив, що США переказали Україні $20 млрд на рахунок у Світовому банку в рамках кредиту, який буде погашено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні