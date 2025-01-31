Держбюджет у січні отримав $3,8 млрд. Основна частина – кредит за рахунок російських активів

Фінансування держбюджету України у січні 2025 року становило $3,8 млрд. Про це повідомила пресслужба Мінфіну 31 січня. Основна частина суми – умовні боргові зобовʼязання для України.

Деталі

ЄС надав Україні $3,1 млрд, додатково $700 млн надійшло через випуск державних облігацій на внутрішньому ринку.

Кошти від ЄС є першим траншем у рамках програми ERA Loans кредитів, що будуть погашені за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Отже, витрат за позикою зазнає країна-агресор, а не Україна, пояснили у Мінфіні.

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Контекст

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять приблизно €260 млрд. Основна частина цих активів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти використання цих резервів для підтримки військових зусиль і відновлення України.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решту $10 млрд буде розподілено між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який змінює Бюджетний кодекс та вводить поняття «умовні боргові зобов’язання», що дозволяє Україні не повертати $50 млрд G7, якщо Росія не виплатить репарації.

6 грудня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна почне отримувати перші кошти із $50 млрд від заморожених російських активів уже наступного року.

16 грудня президент Володимир Зеленський оголосив, що США переказали Україні $20 млрд на рахунок у Світовому банку в рамках кредиту, який буде погашено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.