Индикатор деловой уверенности в украинской промышленности в июле снизился на 0,9 п. п. по сравнению с июнем, достигнув -6,2%, а в перерабатывающей промышленности – на 1,6 п. п., до -5,3%. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики от 31 июля.

Подробности

Индикатор делового климата в промышленности и перерабатывающей промышленности снизился на 0,1 п. п., составив 0,9% и 1% соответственно.

Оценка текущего спроса на продукцию промышленности составила -33,6% (в июне -33,9%), в переработке -34,9% (в июне -34,2%). Только 2% предприятий промышленности и переработки считают спрос выше нормы, тогда как 36% и 37%, соответственно, оценивают его ниже нормы.

Ожидания объемов производства на июль – сентябрь в промышленности снизились до 8% (с 11% в июне), в перерабатывающей промышленности до 11% (с 15%). Рост производства ожидают 26% предприятий промышленности (как и в июне), падения – 16% (с 15%), а 60% полагают, что объемы останутся неизменными. В переработке роста прогнозируют 26% (с 28%), падение – 15% (с 13%).

Оценка запасов готовой продукции в промышленности улучшилась до -6,9% (с -7,3%), в переработке до -8% (с -8,3%). Оценка объемов производства за последние три месяца ухудшилась: в промышленности до 0,9% (с 7%), в переработке до -0,3% (с +1,8%).

Текущий экспортный спрос в индустрии оценен на уровне -25,5%, в переработке -30,3% (в июне -26% и -30,5% соответственно).

По данным Госстата, предприятия обеспечены заказами в среднем на четыре месяца. Основными факторами, сдерживающими промышленность, остаются низкий спрос, недостаток рабочей силы и другие причины.

Об опросе

В июльском опросе участвовали 1144 промышленных предприятия, из которых 917 принадлежат к перерабатывающей промышленности, сообщили в Госстате.

Контекст

Экономический рост Украины в 2025 году оказался ниже ожиданий из-за обстрелов и неурожаев. По данным Госстата, в 2024 году реальный ВВП вырос на 2,9% по сравнению с 5,5% в 2023 году. В первом квартале рост составил 6,8%, во втором – 4%, в третьем – 2,2%, а в четвертом зафиксирован спад на 0,1%.

Национальный банк Украины снизил прогнозы роста ВВП: на 2025 год – до 3,1% (с 3,6%), на 2026 год – до 3,7% (с 4,0%), на 2027 год – до 3,9% (с 4,2%). МВФ оценивает рост в 2025 году на уровне 2–3%, ЕБРР – 3,5% (с 4,7%), Всемирный банк – 2% (с 6,5%). Проект госбюджета на 2025 год предполагает рост ВВП на 2,7%.

Независимые аналитики, в частности Dragon Capital, Concorde Capital, KSE, ICU и другие, также снизили прогнозы ВВП на 2025–2026 годы до уровня ниже 3%. Ожидания относительно инфляции ухудшились, но ее постепенное снижение все еще прогнозируется. Forbes Ukraine предусматривает, что номинальный ВВП в 2025 году превысит 9 трлн грн из-за инфляции.

Несмотря на пессимистические прогнозы, экономика Украины может превысить рекордный номинальный ВВП в $200 млрд, достигнутый в 2021 году. Детальнее о прогнозах ВВП, инфляции и курса гривни на 2025–2026 годы читайте в материале Forbes Ukraine.