Індикатор ділової впевненості в українській промисловості у липні знизився на 0,9 в. п. порівняно з червнем, досягнувши -6,2%, а в переробній промисловості – на 1,6 в. п., до -5,3%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики від 31 липня.

Деталі

Індикатор ділового клімату в промисловості та переробній промисловості знизився на 0,1 в. п., склавши 0,9% та 1% відповідно.

Оцінка поточного попиту на продукцію в промисловості становила -33,6% (у червні -33,9%), у переробці – -34,9% (у червні -34,2%). Лише 2% підприємств промисловості та переробки вважають попит вищим за норму, тоді як 36% і 37%, відповідно, оцінюють його нижчим за норму.

Очікування щодо обсягів виробництва на липень – вересень у промисловості знизилися до 8% (з 11% у червні), у переробній промисловості до 11% (з 15%). Зростання виробництва очікують 26% підприємств промисловості (як і в червні), падіння – 16% (з 15%), а 60% вважають, що обсяги залишаться незмінними. У переробці зростання прогнозують 26% (з 28%), падіння – 15% (з 13%).

Оцінка запасів готової продукції в промисловості покращилася до -6,9% (з -7,3%), у переробці – до -8% (з -8,3%). Оцінка обсягів виробництва за попередні три місяці погіршилася: у промисловості до 0,9% (з 7%), у переробці до -0,3% (з +1,8%).

Поточний експортний попит у промисловості оцінено на рівні -25,5%, у переробці -30,3% (у червні -26% і -30,5% відповідно).

За даними Держстату, підприємства забезпечені замовленнями в середньому на чотири місяці. Основними факторами, що стримують промисловість, залишаються низький попит, нестача робочої сили та інші причини.

Про опитування

У липневому опитуванні взяли участь 1144 промислових підприємства, з яких 917 належать до переробної промисловості, повідомили у Держстаті.

Контекст

Економічне зростання України у 2025 році виявилося нижчим за очікування через обстріли та неврожаї. За даними Держстату, у 2024 році реальний ВВП зріс на 2,9% порівняно з 5,5% у 2023 році. У першому кварталі зростання склало 6,8%, у другому – 4%, у третьому – 2,2%, а в четвертому зафіксовано спад на 0,1%.

Національний банк України знизив прогнози зростання ВВП: на 2025 рік – до 3,1% (з 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (з 4,0%), на 2027 рік – до 3,9% (з 4,2%). МВФ оцінює зростання у 2025 році на рівні 2–3%, ЄБРР – 3,5% (з 4,7%), Світовий банк – 2% (з 6,5%). Проєкт держбюджету на 2025 рік передбачає зростання ВВП на 2,7%.

Незалежні аналітики, зокрема Dragon Capital, Concorde Capital, KSE, ICU та інші, також знизили прогнози ВВП на 2025–2026 роки до рівня нижче 3%. Очікування щодо інфляції погіршилися, але її поступове зниження все ще прогнозується. Forbes Ukraine передбачає, що номінальний ВВП у 2025 році перевищить 9 трлн грн через інфляцію.

Попри песимістичні прогнози, економіка України може перевищити рекордний номінальний ВВП у $200 млрд, досягнутий у 2021 році. Детальніше про прогнози ВВП, інфляції та курсу гривні на 2025–2026 роки читайте у матеріалі Forbes Ukraine.