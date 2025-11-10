Forbes Digital підписка
Дизайнер Ксения Шнайдер анонсировала коллаборацию с британским брендом Barbour. Его носят королевская семья и мировые звезды

Вероника Масенко
Forbes

1 хв читання

Основательница бренда Ksenia Schnaider кастомизировала одежду от британской марки Barbour. Коллаборацию с известным производителем верхней одежды Шнайдер анонсировала в Instagram.

  • На видео в Instagram Шнайдер показала кастомизированную куртку бренда Barbour, которую дизайнер украсила с использованием денима. В рамках коллаборации создали две куртки на основе архивных моделей бренда, пишет издание DTF.
  • Вещи можно будет приобрести с 17 ноября на сайте Ksenia Schnaider, а также в киевском концепт-сторе Ostriv, специализирующемся на heritage-марках.
  • Бренд Barbour основан в конце ХІХ века в Англии и известен верхней одеждой, в частности вощеными и стегаными куртками. Вещи бренда носят британская королевская семья и мировые знаменитости от Дэвида Бекхэма до Сары Джессики Паркер. Оборот компании за 2024 год – £322 млн, по информации Fashion Network.
Куртка из коллаборации Barbour и Ksenia Schnaider. Фото: Ksenia Schnaider, DTF

Куртка из коллаборации Barbour и Ksenia Schnaider. Фото: Ksenia Schnaider, DTF

Контекст

В 2023-м Ksenia Schnaider стал первым украинским брендом, сделавшим коллаборацию со спортивным брендом Adidas. В общую коллекцию вошли спортивные костюмы и платья в технике пэчворк, джинсовые куртки и сумки, украшенные шипами из футбольных бутсов. «[Колаборация украинского бренда с гигантом мирового ритейла] превращает нашу индустрию в полноценного игрока мировой», – говорил Forbes Ukraine дизайнер Иван Фролов.

