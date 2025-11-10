Подробности

На видео в Instagram Шнайдер показала кастомизированную куртку бренда Barbour, которую дизайнер украсила с использованием денима. В рамках коллаборации создали две куртки на основе архивных моделей бренда, пишет издание DTF.

Вещи можно будет приобрести с 17 ноября на сайте Ksenia Schnaider, а также в киевском концепт-сторе Ostriv, специализирующемся на heritage-марках .

. Бренд Barbour основан в конце ХІХ века в Англии и известен верхней одеждой, в частности вощеными и стегаными куртками. Вещи бренда носят британская королевская семья и мировые знаменитости от Дэвида Бекхэма до Сары Джессики Паркер. Оборот компании за 2024 год – £322 млн, по информации Fashion Network .

Куртка из коллаборации Barbour и Ksenia Schnaider. Фото: Ksenia Schnaider, DTF Куртка из коллаборации Barbour и Ksenia Schnaider. Фото: Ksenia Schnaider, DTF Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В 2023-м Ksenia Schnaider стал первым украинским брендом, сделавшим коллаборацию со спортивным брендом Adidas. В общую коллекцию вошли спортивные костюмы и платья в технике пэчворк, джинсовые куртки и сумки, украшенные шипами из футбольных бутсов. «[Колаборация украинского бренда с гигантом мирового ритейла] превращает нашу индустрию в полноценного игрока мировой», – говорил Forbes Ukraine дизайнер Иван Фролов.