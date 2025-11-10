Засновниця бренду Ksenia Schnaider кастомізувала одяг від британської марки Barbour. Спільну колекцію з відомим виробником верхнього одягу Шнайдер анонсувала в Instagram.

Деталі

На відео в Instagram Шнайдер показала кастомізовану куртку бренду Barbour, яку оздобила з використанням деніму. У межах колаборації створили дві куртки на основі архівних моделей бренду, пише видання DTF.

Речі можна буде придбати з 17 листопада на сайті Ksenia Schnaider, а також у київському концепт-сторі Ostriv, що спеціалізується на heritage-марках .

. Бренд Barbour був заснований наприкінці ХІХ століття в Англії та відомий верхнім одягом, зокрема вощеними та стьобаними куртками. Речі бренду носять британська королівська родина та світові знаменитості від Девіда Бекхема до Сари Джесіки Паркер. Оборот компанії за 2024 рік – £322 млн, за інформацією Fashion Network .

Куртка з колаборації Barbour і Ksenia Schnaider. Фото: Ksenia Schnaider, DTF Куртка з колаборації Barbour і Ksenia Schnaider. Фото: Ksenia Schnaider, DTF Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У 2023-му Ksenia Schnaider став першим українським брендом, що зробив колаборацію зі спортивним брендом Adidas. До спільної колекції ввійшли спортивні костюми і сукні у техніці печворк, джинсові куртки та сумки, прикрашені шипами із футбольних бутсів. «[Колаборація українського бренду із гігантом світового ритейлу] перетворює нашу індустрію на повноцінного гравця світової», – казав Forbes Ukraine дизайнер Іван Фролов.