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Доходы рынка фиксированного интернета упали на 30% после запрета упрощенки – BRDO

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Доходы рынка фиксированного интернета в Украине упали на 30% – до 4,3 млрд грн в четвертом квартале 2024 года. Это самый низкий показатель с 2022-го, свидетельствуют результаты анализа, представленные в дашборде BRDO на основе отчетности НКЭК.

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Подробности

  • Падение доходов произошло на фоне трактовки налоговой о запрещении интернет-провайдерам работать по упрощенной системе налогообложения, отметили в BRDO.
  • Число пользователей фиксированного интернета сократилось на 3,5% – до 8,2 млн абонентов по сравнению с первым полугодием 2024 года. В то же время более 40% компаний не предоставили информацию о своей абонентской базе – наивысший уровень неполноты отчетности с 2021-го, что может указывать на регуляторный шок.
Доходы рынка фиксированного интернета упали на 30% после запрета упрощенки – BRDO /Фото 1
  • Концентрация рынка десяткой крупнейших поставщиков по доходам выросла на несколько процентных пунктов. К концу 2024 года они аккумулируют 30,1% совокупных доходов. Несмотря на рост, этот показатель все еще свидетельствует об относительно низкой концентрации и конкурентности на рынке фиксированного интернета.
  • В список лидеров добавились «Фарлеп-Инвест» и «Тенет», а «Мега Линк» и «Гигатранс Украина» выбыли из него.
  • По доходам лидерами остаются: «Укртелеком» (1,6 млрд грн), «Киевстар» (1,5 млрд грн), «Воля» (0,83 млрд грн), «Датагруп» (0,69 млрд грн).
  • По количеству абонентов лидируют: «Киевстар» (1,15 млн), «Укртелеком» (445 000), «Воля» (391 000), «Хоум-Нет» (209 000), «Фарлеп-Инвест» (149 000).
  • «Запрет упрощенки стал катализатором изменений на рынке фиксированного интернета. Мы видим резкое падение доходов, неполноту отчетности и первые признаки переформатирования рынка. Это тревожные сигналы, которые ставят под угрозу конкуренцию отрасли и доступность интернета для населения», – прокомментировал Игорь Самоходский, руководитель сектора «ІТ и Телеком» в BRDO.

Контекст

В конце июля 2024 года провайдеры фиксированного интернета получили письма от Государственной налоговой службы, что они не имеют права работать на упрощенной системе налогообложения. В распоряжении Forbes есть десяток таких писем в компании семи областей. Некоторые получили решение ГНС о полном снятии их с упрощенной системы.

Запрет работать на упрощенке появился 1 января 2022-го. В мае 2024 года ГНС ​​поставила дедлайн провайдерам: перейти на общую систему налогообложения до 20 сентября 2024-го, иначе регистрацию компании аннулируют. Таким образом, налог для провайдеров поднимется с 5% на оборот до 18% от прибыли и 20% НДС.

Что этот ход налоговиков означает для рынка фиксированного интернета в Украине и как он устроен, читайте в материале Forbes Ukraine.

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