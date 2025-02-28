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В Украине запустили приложение, которое должно помочь избежать отключений электроэнергии

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В Украине разработали мобильное приложение, которое поможет пользователям поддерживать стабильность энергосистемы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины 28 февраля.

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Подробности

  • Приложение создано, чтобы помочь уменьшить потребление электроэнергии в периоды дефицита и предотвратить аварийные отключения. Пользователей будут информировать о состоянии энергосети, наличии электричества в регионах и давать рекомендации по поддержанию энергобаланса.
  • В «Укрэнерго» отметили, что отключения света вызваны действиями России, но призвали украинцев содействовать стабильности системы во время ремонтов.
  • Приложение «Укрэнерго» уже можно скачать в Play Market и App Store.
Скриншот приложения

Скриншот приложения Фото Скриншот приложения

В Украине запустили приложение, которое должно помочь избежать отключений электроэнергии /Фото 1

Скриншот приложения

В Украине запустили приложение, которое должно помочь избежать отключений электроэнергии /Фото 2

Скриншот приложения

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Контекст

С начала полномасштабного вторжения Россия непрерывно атакует энергосистему Украины, вызывая масштабные разрушения, дефицит электроэнергии и аварийные отключения. Украина ремонтирует систему и просит союзников предоставить современные ПВО для защиты энергетики от ударов.

В июне 2024 года Украина импортировала рекордные 858 400 М·Втч электроэнергии за $79 млн, по данным Государственной таможенной службы. Это почти вдвое больше, чем в мае (448 200 М·Втч), и в 20 раз больше, чем в июне 2023-го (43 700 М·Втч). Расходы на импорт из Европы выросли вдвое.

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