В Україні запустили застосунок, який має допомогти уникнути відключень електроенергії

В Україні розробили мобільний застосунок, який допоможе користувачам підтримувати стабільність енергосистеми. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України 28 лютого.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Деталі
- Додаток створений, щоб допомогти зменшити споживання електроенергії в періоди дефіциту та запобігти аварійним відключенням. Користувачів інформуватимуть про стан енергомережі, наявність електрики в регіонах і даватимуть рекомендації для підтримки енергобалансу.
- В «Укренерго» зазначили, що відключення світла спричинені діями Росії, але закликали українців сприяти стабільності системи під час ремонтів.
- Застосунок «Укренерго» уже можна завантажити в Play Market і App Store.
Контекст
Від початку повномасштабного вторгнення Росія безперервно атакує енергосистему України, спричиняючи масштабні руйнування, дефіцит електроенергії та аварійні відключення. Україна ремонтує систему й просить союзників надати сучасні системи ППО для захисту енергетики від ударів.
У червні 2024 року Україна імпортувала рекордні 858 400 МВт·год електроенергії за $79 млн, за даними Державної митної служби. Це майже вдвічі більше, ніж у травні (448 200 МВт·год), і в 20 разів більше, ніж у червні 2023-го (43 700 МВт·год). Витрати на імпорт із Європи зросли вдвічі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.