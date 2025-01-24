«Джин еще не в бутылке». Глава МВФ Георгиева в Давосе прокомментировала борьбу с мировой инфляцией

Мир достиг значительного прогресса в борьбе с инфляцией, не вызвав рецессии, но еще многое предстоит сделать, поскольку полностью ее победить не удалось, заявила управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Давосе.

Ключевые факты

«Голова джина в бутылке, большая часть тела джина в бутылке, но ноги все еще торчат, – ответила она на вопрос, побежден ли «джин» инфляции. – Нам нужно загнать его до конца».

В то же время Георгиева отметила прогресс стран в борьбе с инфляцией, назвав его «удивительным».

«Когда мы смотрим в прошлое, на последние десятилетия, каждый эпизод инфляции нуждается в повышении ставок, и в ответ инфляция пойдет на спад, но ценой рецессии», – пояснила она.

Однако сейчас впервые инфляция снижается, ставки повышены, но до сих пор есть рост мировой экономики на 3,3%.

По ее словам, если удастся снизить мировую инфляцию и удержать функционирование экономики и рабочие места, это будет очень хороший результат.

Контекст

В конце ноября 2024-го МВФ улучшил прогноз роста реального ВВП Украины с 3% до 4% в 2024 году против прогноза, озвученного в сентябре.

17 января МВФ подтвердил стабильный рост глобального ВВП и повысил ожидания по этому показателю на 0,1 процентного пункта – до 3,3% в этом году, а также подчеркнул положительные результаты в усилиях по снижению инфляции. «По нашим последним прогнозам, глобальный рост остается стабильным на уровне 3,3% в этом и следующем году», – сообщил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Горинчас, пишет «Укринформ».

Он также отметил, что инфляция снизится до 4,2% в этом году и 3,5% в следующем, что согласуется с поставленными целями.