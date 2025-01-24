«Джин ще не в пляшці». Голова МВФ Георгієва у Давосі прокоментувала боротьбу зі світовою інфляцією

Світ досяг значного прогресу в боротьбі з інфляцією, не викликавши рецесії, але ще багато чого треба зробити, оскільки повністю її перемогти не вдалося, заявила керуюча директорка Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в Давосі.
Ключові факти
- «Голова джина в пляшці, більша частина тіла джина в пляшці,, але ноги все ще стирчать, – відповіла вона на запитання, чи переможений «джин» інфляції. – Нам треба загнати його до кінця».
- Натомість Георгієва відзначила прогрес країн у боротьбі з інфляцією, назвавши його «дивовижним».
- «Коли ми дивимось у минуле, на останні десятиліття, кожен епізод інфляції потребує підвищення ставок, і у відповідь інфляція піде на спад, але ціною рецесії», – пояснила вона.
- Водночас зараз уперше інфляція знижується, ставки підвищені, але досі є зростання світової економіки на 3,3%.
- За її словами, якщо вдасться знизити світову інфляцію й утримати функціонування економіки та робочі місця, це буде «дуже хороший результат».
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Контекст
Наприцінці листопада 2024-го МВФ покращив прогноз зростання реального ВВП України з 3% до 4% у 2024 році проти прогнозу, озвученого у вересні.
17 січня МВФ підтвердив стабільне зростання глобального ВВП та підвищив очікування щодо цього показника на 0,1 відсоткового пункту – до 3,3% цього року, а також підкреслив позитивні результати в зусиллях щодо зниження інфляції. «За нашими останніми прогнозами, глобальне зростання залишається стабільним на рівні 3,3% цього й наступного року», – повідомив головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Горінчас, пише «Укрінформ».
Він також зазначив, що інфляція знизиться до 4,2% цього року та 3,5% наступного, що узгоджується з поставленими цілями.
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