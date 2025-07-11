Подробности

Средства пойдут на обновление инфраструктуры, усовершенствование систем энергоменеджмента, автоматизацию процессов и поддержку работников, в том числе женщин и лиц с инвалидностью. Также планируется разработка корпоративной стратегии декарбонизации, направленной на сокращение или полное устранение выбросов углерода, прежде всего углекислого газа.

Кредит поддерживается гарантией ЕС в рамках программы Ukraine Investment Framework (UIF MIIR), покрывающей 15% рисков. Кроме того, «Новая почта» может получить инвестиционный грант в €1,5 млн от фондов TaiwanBusiness – ЕБРР и Crisis Response Special Fund (CRSF).

ЕБРР поддерживает развитие «Новой почты» с 2018 года, реализовав с компанией уже четыре проекта.

Контекст

«Новая почта» – лидер почтовых и курьерских услуг в Украине, имеющий более 12 000 отделений, 27 000 почтоматов и 34 000 работников, обслуживая ежемесячно более 11 млн клиентов. Проект, ожидающий одобрения в июне 2025 г., станет пятой инициативой в сотрудничестве ЕБРР с группой Nova.

В мае 2025 года компания сообщила о сокращении около 2900 работников (менее 10% штата). ЕБРР отметил, что этот процесс отвечает условиям кредитного соглашения, включая прозрачный механизм рассмотрения жалоб, сотрудничество с профсоюзом и отсутствие судебных споров.

В прошлом году ЕБРР выделил «Новой почте» кредит на €70 млн для инвестиций 2024 года. Согласно финансовому отчету за I квартал 2025 года чистый доход компании вырос на 20,7%, до 14,33 млрд грн, тогда как чистая прибыль снизилась на 21,4%, до 567,7 млн ​​грн. Бенефициары компании – Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов. На начало апреля 2025 г. кредиторская задолженность «Новой почты» достигла 13,51 млрд грн, включая банковские кредиты и облигации серий Е и F на 1 млрд грн каждая.